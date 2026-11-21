El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en más de 10 provincias para este sábado 21 de noviembre.
Según el informe, las zonas estarán afectadas por tormentas, “algunas fuertes o localmente severas”.
Las mismas podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”.
En cuanto a los acumulados varían según la región. Mientras que en el sur se esperan acumulados de 10 y 20 mm, en provincias ubicadas más al norte se esperan entre 30 y 70 mm. En cualquier caso pueden ser superados estos valores.
Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas
Santa Cruz
- Meseta de Deseado.
- Meseta de Magallanes
Neuquén
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Río Negro
- Este de El Cuy.
- General Roca.
La Pampa
- Chalileo.
- Limay Mahuida.
- Loventué.
- Atreucó.
- Capital.
- Catriló.
- Conhelo.
- Guatraché.
- Quemú Quemú.
- Toay.
- Utracán.
Mendoza
- Cordillera de Las Heras.
- Cordillera de Luján de Cuyo.
- Cordillera de Tupungato.
- Este de Las Heras.
- La Paz.
- Lavalle.
- San Martín.
- Santa Rosa.
- General Alvear.
- Zona baja de San Rafael.
San Luis
- Zona baja de Ayacucho.
- Zona baja de Coronel Pringles.
- Zona baja de General Pedernera.
- Gobernador Dupuy.
La Rioja
- General Juan Facundo Quiroga.
- General San Martín.
- Rosario Vera Peñaloza.
Córdoba
- Zona baja de Calamuchita.
- Zona baja de Santa María.
- Río Primero.
- Río Segundo.
- Tercero Arriba.
- General San Martín.
- Marcos Juárez.
- Unión.
Santa Fe
- Caseros.
- General López.
- Constitución.
- Iriondo.
- Rosario.
- San Lorenzo.
- Belgrano.
- Castellanos.
- Las Colonias.
- San Martín.
Entre Ríos
- Diamante.
- La Paz.
- Nogoyá.
- Paraná.
- Villaguay.
- Concordia.
- Federación.
- Federal.
- Feliciano.
- San Salvador.
Corrientes
- Concepción.
- Curuzú Cuatiá.
- Mercedes.
- San Roque.
- Sauce.
- General Alvear.
- Paso de los Libres.
- San Martín.
- Santo Tomé.
Misiones
- Eldorado.
- Iguazú.
- Zona baja de General Manuel Belgrano.
- Zona baja de Montecarlo.
- Norte de Guaraní.
- San Pedro.
- Zona alta de General Manuel Belgrano.
- Zona alta de Montecarlo.
- 25 de Mayo.
- Apóstoles.
- Cainguás.
- Concepción.
- Leandro N. Alem.
- Oberá.
- San Javier.
- Sur de Guaraní.
- Candelaria.
- Capital.
- Libertador General San Martín.
- San Ignacio.
San Juan
- Precordillera de Calingasta.
- Precordillera de Pocito.
- Precordillera de Rivadavia.
- Precordillera de Sarmiento.
- Ullum.
- Zonda.
- Precordillera de Iglesia.
- Precordillera de Jáchal.
- Precordillera de Coronel Felipe Varela.
- Precordillera de General Lamadrid.
Catamarca
- Cordillera de Antofagasta de la Sierra.
- Cordillera de Tinogasta
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.