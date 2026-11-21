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Se aproximan tormentas este sábado 21 de noviembre en más de 10 provincias: se esperan abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en más de 10 provincias para este sábado 21 de noviembre.

Según el informe, las zonas estarán afectadas por tormentas, “algunas fuertes o localmente severas”.

Las mismas podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”.

En cuanto a los acumulados varían según la región . Mientras que en el sur se esperan acumulados de 10 y 20 mm, en provincias ubicadas más al norte se esperan entre 30 y 70 mm. En cualquier caso pueden ser superados estos valores.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Santa Cruz

Meseta de Deseado.

Meseta de Magallanes

Neuquén

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Río Negro

Este de El Cuy.

General Roca.

La Pampa

Chalileo.

Limay Mahuida.

Loventué.

Atreucó.

Capital.

Catriló.

Conhelo.

Guatraché.

Quemú Quemú.

Toay.

Utracán.

Se aproximan tormentas este sábado 21 de noviembre en más de 10 provincias: se esperan abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mendoza

Cordillera de Las Heras.

Cordillera de Luján de Cuyo.

Cordillera de Tupungato.

Este de Las Heras.

La Paz.

Lavalle.

San Martín.

Santa Rosa.

General Alvear.

Zona baja de San Rafael.

San Luis

Zona baja de Ayacucho.

Zona baja de Coronel Pringles.

Zona baja de General Pedernera.

Gobernador Dupuy.

La Rioja

General Juan Facundo Quiroga.

General San Martín.

Rosario Vera Peñaloza.

Córdoba

Zona baja de Calamuchita.

Zona baja de Santa María.

Río Primero.

Río Segundo.

Tercero Arriba.

General San Martín.

Marcos Juárez.

Unión.

Santa Fe

Caseros.

General López.

Constitución.

Iriondo.

Rosario.

San Lorenzo.

Belgrano.

Castellanos.

Las Colonias.

San Martín.

Entre Ríos

Diamante.

La Paz.

Nogoyá.

Paraná.

Villaguay.

Concordia.

Federación.

Federal.

Feliciano.

San Salvador.

Corrientes

Concepción.

Curuzú Cuatiá.

Mercedes.

San Roque.

Sauce.

General Alvear.

Paso de los Libres.

San Martín.

Santo Tomé.

Misiones

Eldorado.

Iguazú.

Zona baja de General Manuel Belgrano.

Zona baja de Montecarlo.

Norte de Guaraní.

San Pedro.

Zona alta de General Manuel Belgrano.

Zona alta de Montecarlo.

25 de Mayo.

Apóstoles.

Cainguás.

Concepción.

Leandro N. Alem.

Oberá.

San Javier.

Sur de Guaraní.

Candelaria.

Capital.

Libertador General San Martín.

San Ignacio.

San Juan

Precordillera de Calingasta.

Precordillera de Pocito.

Precordillera de Rivadavia.

Precordillera de Sarmiento.

Ullum.

Zonda.

Precordillera de Iglesia.

Precordillera de Jáchal.

Precordillera de Coronel Felipe Varela.

Precordillera de General Lamadrid.

Catamarca

Cordillera de Antofagasta de la Sierra.

Cordillera de Tinogasta

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta: