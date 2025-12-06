Celebran los trabajadores: anunciaron un bono de $ 250.000 para todos estos empleados por fin de año Fuente: Shutterstock

Los trabajadores municipales de Lincoln recibieron una noticia muy esperada para este cierre de año ya que el Ejecutivo local confirmó que la planta activa percibirá un bono especial de $250.000, un monto que llega en un momento clave marcado por los gastos de las fiestas y el impacto económico que atraviesa todo el país.

El intendente Salvador Serenal ya había anticipado el anuncio sobre el bono de fin de año durante el Día del Empleado Municipal, donde destacó que, “pese al contexto provincial y nacional, el municipio logró sostener una administración ordenada que permite acompañar a los trabajadores con medidas concretas”.

Celebran los trabajadores: anunciaron un bono de $ 250.000 para todos estos empleados por fin de año Fuente: Archivo

Desde el Ejecutivo remarcaron que la situación económica “no es ajena a la que atraviesa toda la Argentina, pero que aun así se decidió hacer el esfuerzo para brindar un respaldo antes de fin de año”, indicaron en referencia al extra económico que se emitirá.

Cómo se pagará el bono de $250.000 y cuándo se acreditará

El secretario de Hacienda, Alberto Sala, explicó cómo será el esquema de pago. El bono se dividirá en dos tramos para facilitar su acreditación:

Primer tramo: $50.000 junto con los haberes de noviembre .

Segundo tramo: $200.000 que se depositarán el martes 23 de diciembre, justo en la previa a las celebraciones navideñas.

Desde el municipio destacaron que este refuerzo económico se enmarca en el trabajo conjunto con el Sindicato de Empleados Municipales, con el objetivo de que cada trabajador cuente con un ingreso extraordinario en una época donde las demandas familiares y sociales suelen aumentar.

Cuándo se cobra el aguinaldo

Además del bono de fin de año, el secretario de Hacienda también confirmó la fecha de acreditación del medio aguinaldo, una información muy esperada por los empleados. Según detalló Sala, el pago se realizará el viernes 19 de diciembre, manteniendo el esquema habitual que aplica todos los años.

Celebran los trabajadores: anunciaron un bono de $ 250.000 para todos estos empleados por fin de año Fuente: Archivo Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Los empleados de este municipio cobrarán un bono de $ 1.100.000

En plena cuenta regresiva hacia la Navidad, el municipio de Comodoro Rivadavia confirmó un bono extraordinario de $1.100.000, una ayuda económica clave para las fiestas de fin de año. La medida, por su parte, se suma además a la pauta salarial anual del 32,12%.

El beneficio está dirigido exclusivamente a los empleados municipales de Comodoro Rivadavia, en el departamento de Escalante, provincia de Chubut. Para facilitar su distribución, el monto total del bono se dividirá en dos tramos: