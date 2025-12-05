Las empleadas domésticas recibirán un aumento del 1,3%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo salarial del 2,7%, distribuido entre noviembre y diciembre, conforme la última paritaria firmada por Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares (CNTCP).

Además, en esta última liquidación del año, se sumará el pago de un bono extraordinario que se abonará en el trimestre vigente (noviembre, diciembre y enero) con un monto que varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.

A estos cobros se sumará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

¿Cuánto cobran las niñeras en diciembre?

Si bien el aumento aun no fue publicado en el Boletín Oficial, el acta ya se firmó y el aumento está vigente. La grilla publicada por la el sindicato de Upacp establece los siguientes pagos:

Por hora

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisores $ 3.783,33 $ 4.143,70 Tareas específicas $ 3.582,79 $ 3.926,84 Caseros $ 3.383,54 Asistencia y cuidado de personas (niñeras) $ 3.383,54 $ 3.784,32 Tareas generales $ 3.135,99 $ 3.383,54

Las cuidadoras recibirán el aumento de las empleadas domésticas. Fuente: Shutterstock Monkey Business Images

Mensual

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisores $ 471.956,01 $ 525.712,99 Tareas específicas $ 438.475,56 $ 488.091,78 Caseros $ 427.821,61 Asistencia y cuidado de personas (niñeras) $ 427.821,61 $ 476.755,68 Tareas generales $ 384.713,01 $ 427.821,61

Bono para empleadas domésticas

El bono será no remunerativo y se pagará en noviembre, diciembre y enero. Su valor dependerá de la cantidad de horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales : $ 6.000

De 12 a 16 horas semanales : $ 9.000

Más de 16 horas semanales: $ 14.000

Todas las subas se incorporan al salario del mes anterior y no toman como base la escala de octubre a diferencia de otras paritarias, aunque no se agregará el bono al haber básico remunerativo.

La paritaria incluyó un bono no remunerativo para diciembre.

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se cobra?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. Si la empleada trabajó menos de 6 meses, se debe pagar un proporcional.

Para abonar el aguinaldo, la ley establece un plazo vigente para el depósito hasta el sábado 20 de diciembre.

Empleadas domésticas: cuáles son los adicionales que se cobran en diciembre

Además del cobro del aguinaldo y de la liquidación, las trabajadoras del sector de casas particulares tienen derecho a estos pagos extras:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.