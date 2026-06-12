Este viernes, 12 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1567 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,1%.

En la última semana, el tipo de cambio euro/dólar subió 0.47%, pero en el último año acumula -1.36%, señalando un repunte reciente frente a una caída anual.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

En los últimos días, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva, marcando un incremento constante en su valor. Este aumento ha generado un sentimiento de optimismo entre los inversores, quienes ven oportunidades de aprovechamiento en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que este comportamiento puede estar sujeto a cambios en función de factores económicos y políticos, lo que indica que se debe seguir monitoreando la situación para anticipar posibles fluctuaciones.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 2.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 5.62%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.