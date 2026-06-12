Este jueves, 11 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9161 (Escopeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 11 de junio

1° 9161 11° 3411 2° 4061 12° 6538 3° 8585 13° 2521 4° 4911 14° 3675 5° 2973 15° 5365 6° 1507 16° 5060 7° 5505 17° 9756 8° 4739 18° 6699 9° 1385 19° 5294 10° 2981 20° 9586

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.

Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: