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Este jueves, 11 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9161 (Escopeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 11 de junio

 916111° 3411
 2°406112° 6538
 3°858513° 2521
 4°491114° 3675
 5°297315° 5365
 6°150716° 5060
 7°550517° 9756
 8°473918° 6699
 9°138519° 5294
 10°298120° 9586

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¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.

Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.