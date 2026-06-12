Este jueves, 11 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9161 (Escopeta).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 11 de junio
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¿Qué significa soñar con Escopeta?
Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.
Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.