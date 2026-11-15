Después de 39 años, un Papa volvió a visitar la Argentina. León XIV recorrió Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, se reunió con Javier Milei y encabezó misas multitudinarias en un país donde el 59% se identifica como católico y la Iglesia sigue convocando multitudes.

Las redes acompañaron cada paso: 1.385.000 publicaciones en español, 852.000 usuarios activos y 75 millones de impresiones. Pero una escena eclipsó el fervor y cambió el tono de la charla. Una carpa VIP con famosos, dirigentes y catering se convirtió en el tema más caliente de la conversación y en el centro del enojo digital, según el último informe de Enter Comunicación.

Cuatro actos, cuatro picos

La conversación no se movió al azar. El gráfico de menciones en Argentina dibuja cuatro lomas, una por jornada. Cada cima coincide con un acto central de la agenda papal.

La secuencia fue clara: el 8 a las 19, el encuentro en el Palacio Libertad sumó 4.736 menciones. El 9, la misa en el Monumento a los Españoles llegó a 4.947, el máximo de la visita. El 10, la vigilia con jóvenes sumó 4.488. El 11, la misa en Luján, 4.350.

Un solo día, casi 70.000 menciones

El 10 de noviembre, un día después de la misa en el Monumento, la carpa VIP explotó. Ese día la conversación sobre el sector exclusivo alcanzó 69.799 menciones. Las generaron más de 40.000 usuarios únicos. No fue el reclamo de un grupo chico: fue un enojo masivo y disperso.

El tono fue casi unánime. El 81,7% de las menciones expresó rechazo o crítica. Otro 16,5% fue neutral. Solo el 1,9% fue favorable. Dicho de otro modo: por cada mención a favor hubo más de cuarenta en contra.

¿Quién la organizó? La pelea entre Nación y Ciudad

La principal narrativa fue la búsqueda de culpables. La atribución de culpas apareció en el 45,4% de las menciones. La gente quiso saber quién organizó, quién financió y quién habilitó el espacio. Y se armó una disputa fuerte entre el Gobierno nacional y el porteño.

Cuando las publicaciones señalaron responsables de forma explícita, Nación, Milei y sus funcionarios concentraron el 64,3% de los señalamientos. Jorge Macri y el Gobierno porteño aparecieron en el 58,1%. Las cifras suman más de 100% porque muchos usuarios culparon a ambos.

Entre las figuras individuales, Jorge Macri encabezó la lista con el 18,5%. Lo siguieron Javier Milei, Karina Milei y Diego Santilli. El reproche cruzó a la Casa Rosada y a la Jefatura porteña.

Jorge Macri encabezó los señalamientos individuales de responsabilidad, con el 18,5% de las menciones. .

Medialunas, budines y aire acondicionado

El catering se volvió el símbolo de la bronca. Apareció en el 32,4% de las menciones, con referencias a medialunas, budines, comida, aire acondicionado y servicios exclusivos. Una carpa con comodidades, mientras la multitud esperaba afuera, resumió en una postal lo que muchos sintieron como injusto.

Esa postal alimentó la lectura más profunda: el 31,4% vinculó el episodio con desigualdad y privilegios. La gente contrapuso el trato a famosos y dirigentes con las condiciones del público general. Los famosos e influencers, en el 27,2% de las menciones, pasaron a ser el rostro visible del privilegio.

Hay un matiz. Los famosos fueron vistos como beneficiarios, no como responsables de organizar el espacio. La responsabilidad, en cambio, se buscó en las autoridades.

Plata pública y contradicción con el mensaje papal

Una de cada cuatro menciones relacionó la carpa con gasto público, contrataciones y uso de recursos estatales. Aparecieron expresiones como “la casta” y “con la nuestra”. La crítica apuntó, además, a la contradicción con el discurso de austeridad.

Hubo un segundo choque, más simbólico. El 17,2% cuestionó que existiera un sector VIP en una celebración religiosa, justo cuando el mensaje del Papa apuntaba a la humildad. Para ese sector de la conversación, el contraste fue imposible de ignorar.

Una de cada cuatro menciones cuestionó el uso de recursos públicos y el 17,2% criticó la presencia de un sector VIP en una celebración religiosa. Presidencia

Macri, el rostro más asociado a la carpa

Los números de los anfitriones confirman el peso de la carpa. Jorge Macri sumó más de 25.000 menciones por la visita: 4,5% positivas, 59% neutrales y 36,5% negativas. Dentro de ese último bloque, un tema ocupó casi todo el espacio.

El 86% de esas críticas apuntó al sector VIP. La bronca giró en torno a espacios exclusivos con catering y privilegios para funcionarios y famosos, mientras los fieles esperaban afuera. Lejos quedaron las quejas por la gestión porteña (6%) o los insultos directos (2%).

Con los otros anfitriones pasó algo distinto. Milei (más de 234.000 menciones) cargó con 53% de negatividad, sobre todo por críticas al modelo económico. Llaryora (6.300 menciones) sumó 45,5% de negatividad, sobre todo por el caos de transporte en Córdoba. Macri, en cambio, cargó con la carpa.

Un día después del estallido por la carpa, el Papa cerró la visita con un mensaje que viajó lejos. El 11 de noviembre a las 14:19, @Pontifex_es publicó su agradecimiento. El posteo sumó 1,2 millones de visualizaciones, 146.000 likes y 26.000 reposts.

León XIV dio gracias a Dios por lo vivido, homenajeó a Francisco y dejó una frase para el recuerdo: “Este país desde ahora tiene dos Papas”. Uno nació aquí; el otro llegó por adopción. El mensaje cerró la historia digital con un tono muy distinto al de la polémica.

La visita dejó dos postales: la de la fe y la del privilegio. Con 81,7% de rechazo, la carpa VIP se llevó la peor parte. Entre el agradecimiento del Papa y la bronca por las medialunas, las redes eligieron de qué hablar.