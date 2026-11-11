Tras la partida de León XIV, la Iglesia mira las calles: qué lectura les dejó la visita del Papa

El Papa León XIV dejó este miércoles la Argentina rumbo a Perú, tras cuatro días de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La Casa Rosada intentó que la visita transcurriera lejos de la disputa política , pero no logró evitar que los mensajes del Pontífice y las internas atravesaran cada escenario. A minutos de que haya dejado el suelo argentino, el Gobierno ya delineó los puntos en común entre ambas agendas: “ No hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado ”, sostuvo el vocero presidencial Adrián Ravier.

La despedida dejó la imagen del presidente Javier Milei, emocionado hasta las lágrimas, en un triple abrazo junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, luego de que el Papa León XIV se subiera al avión en Ezeiza. “ Esta es su casa ”, le dijo el primer mandatario al Sumo Pontífice al despedirlo.

Pablo Quirno, Javier Milei y Karina Milei - Despedida Papa en Ezeiza Presidencia

“¡ Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos ", expresó la secretaria general en X inmediatamente. El Sumo Pontífice se sumó rápidamente a la despedida: “ Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopció n”, expresó desde el avión.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

El canciller también subió un mensaje de agradecimiento, y citó una frase particular del Papa durante su visita: “ No permitan que nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado ” , resaltó, en un claro mensaje político.

Mientras el Gobierno participó la ceremonia breve y protocolar en Ezeiza, la última misa en Luján horas antes tuvo como anfitrión a Axel Kicillof y una primera fila dominada por el peronismo. Entre los presentes estuvo Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro, Máximo Kirchner y los gobernadores Raúl Jalil y Sergio Ziliotto.

La Nación envió una comitiva encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli junto al ministro de Salud, Mario Lugones. Ante esa postal, León XIV eligió la reconciliación como eje de su homilía: “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente” . Y cerró con una consigna: “Argentina, levántate y camina”.

La estrategia oficial fue clara desde el primer día: no discutir los discursos. El Presidente se negó a evaluar el mensaje del Papa en el Palacio Libertad con el argumento de que cualquier opinión tendría “una lectura política”.

“No quiero caer en esa miserabilidad de poner al Santo Padre en el debate rastrero de la política local” , dijo en una entrevista con LN+. Santilli, en la misma línea, apuntó contra quienes buscaban “apropiarse de la palabra del Papa”. “Los análisis parciales y que cada uno quiera quedarse con una cuota del discurso no está bueno”, sostuvo.

Kicillof recibió a León XIV en Luján. Foto: prensa PBA.

El cierre de la visita, sin embargo, habilitó al Gobierno a dar su propia lectura de los mensajes . En la conferencia de prensa que dio el Gobierno a penas minutos después de que se retirara el Sumo Pontífice, el vocero presidencial, Adrián Ravier, enumeró los ejes que, a su entender, unieron los discursos del Papa con la agenda oficial.

“Este es un gobierno que trata de dar una ayuda muy focalizada a los más humildes, a contramano de otros gobiernos que usaban las políticas sociales con fines políticos, de clientelismo político”, sostuvo el portavoz en la conferencia.

Mencionó la defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el trabajo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político y la idea de gobernar para todos, entre los puntos “en común” con al agenda papal.

Ravier - Conferencia de Prensa - Papa León XIV Presidencia

Incluso retomó la frase más citada por la oposición, la de una economía al servicio de las personas , para defender el programa económico : “El equilibrio fiscal, que parece un término técnico, es lo que permite bajar la inflación, un flagelo que golpea a los más necesitados”, y aseguró que el Gobierno logró reducir la pobreza y la indigencia.

“Este Gobierno logra algo que yo creo que el papa León transmitió: un equilibrio entre estas cuestiones macroeconómicas”, afirmó.

Ravier también salió a discutir la lectura que ubicó al Pontífice cerca del peronismo. “Se ha hablado de un Papa peronista, nosotros no lo vemos de esa manera”, planteó, y negó que exista una contradicción entre la Doctrina Social de la Iglesia y la economía de mercado.

Para sostenerlo, citó a académicos católicos defensores de las ideas de la libertad, como Jesús Huerta de Soto y Alberto Benegas Lynch (h), en contraste con la idea de que el pensamiento católico solo es compatible con el socialismo.

“Creemos que las ideas de la libertad son compatibles”, insistió. Según el vocero, León XIV habló a favor de la propiedad y la iniciativa privada y puso en valor el trabajo, en la línea de Francisco, a quien atribuyó una mirada crítica sobre los planes sociales .

“Esto no lo hago con ánimo de dividir, por supuesto, sino de mencionar una literatura que contrasta, a veces, con lo que uno puede ver en los medios de pensar que las ideas católicas solo son compatibles con ideas socialistas”, sostuvo el vocero.

Javier y Karina Milei en la primera misa en Palermo del Papa León XIV Presidencia

El “aplausómetro” en el auditorio de la Ballena Azul el domingo, donde confluyeron los distintos sectores del arco político, militar y judicial, ya había anticipado que iba a ser difícil que la tregua sin grieta perdurara. Puertas adentro, en el oficialismo evaluaron que el Papa fue menos duro de lo que esperaban, aunque el contenido de sus intervenciones tocó cada uno de los puntos sensibles para la gestión libertaria.

En su primer discurso en el Palacio Libertad frente a Milei, el Gabinete, los gobernadores, la Corte Suprema y el Congreso en pleno, León XIV sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, pidió que el crecimiento alcance a jubilados y desocupados y reclamó “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. También advirtió que la autoridad tiene “el deber de actuar con prudencia” y de “reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”.

El tono se mantuvo en el resto de la agenda. En el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde lo recibió Kicillof, el Papa afirmó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”, a días de que el Senado trate la nueva ley que regula el sistema de prestaciones, prevista para el 19 de noviembre.

El papa León XIV se emocionó este lunes con el relato de Marta Griselda Torres, en el Cottolengo Don Orione. Conferencia Episcopal Argentina

Ese mismo lunes, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, frente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, definió a los sindicatos como “una institución indispensable” y cuestionó a la empresa que se deshumaniza cuando “el beneficio económico se absolutiza” .

En primera fila escuchaban la cúpula de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a dirigentes de la CTA, de la economía popular y empresarios como Martín Cabrales y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural.

En la oposición, la lectura de los mensajes fue cauta públicamente. En la víspera de Luján, Kicillof evitó la confrontación abierta con la Casa Rosada: aclaró que “no es el momento para entablar polémicas” con el Presidente, aunque le pidió atención a las palabras del Papa.

“ Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, pero que escuche ”, sostuvo. “Mañana, cuando el Papa haya abandonado la Argentina se puede hablar. Hoy hay que ser respetuosos”, dijo en ese mismo tono Sergio Massa en Luján al ser consultado por la prensa.

Pero en off the record, desde la oposición marcaron el contraste de algunos mensajes del Papa con la agenda libertaria. “No están de acuerdo con el 75% de lo que dijo el Papa” , sostuvo un alto dirigente del peronismo a El Cronista. “La situación internacional, viene de perder Trump, Brasil, Israel, creo que las palabras del papa está representando lo que hoy está en disputa”, sumó en ese sentido.

Pese a la cautela de los protagonistas, algunos fueron al hueso pese a la línea de no politizar la visita. Una de las referentes íntimas del Gobierno, la diputada Lilia Lemoine, salió al cruce con el gobernador Kicillof: “Dejá de repartir libros eróticos en las escuelas Axel. Luchá contra el aborto. Abogá por vivir del esfuerzo propio. Protegé al inocente. Dejá de fomentar las dádivas. Y dejá de garronear como si fueras Grabois. Para votar a un vaticanista de izquierda ya lo tenemos a el”, expresó este mediodía.

Dejá de repartir libros eróticos en las escuelas Axel. Luchá contra el aborto. Abogá por vivir del esfuerzo propio. Protegé al inocente. Dejá de fomentar las dádivas.



Y dejá de garronear como si fueras Grabois. Para votar a un vaticanista de izquierda ya lo tenemos a el. https://t.co/FgnolS2pfK — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) November 11, 2026

La efecto de la visita ya fue inmediato en empujar temas que la política tenía congelados . Antes de la llegada del Pontífice, la Conferencia Episcopal reclamó el tratamiento del proyecto contra la ludopatía en menores, con media sanción de Diputados desde 2024, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que la Cámara alta lo discutirá “en las próximas semanas”.

La ley de discapacidad, por su parte, llegó al recinto con dictamen firmado sin cambios días antes de la visita al Cottolengo. La Iglesia, por caso, había sido activa en reformular esa ley con reuniones tanto con funcionarios de Salud como legisladores .

Pero si bien el Gobierno logró contener el ruido de la discusión sobre los discursos, no pudo hacer lo mismo con sus propias internas. La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó excluida del saludo del Gabinete en la Casa Rosada y, en el Palacio Libertad, si bien fue invitada con solo una semana de anticipación, protagonizó un desaire concreto cuando el Presidente no la saludó al retirarse. Fue el Papa quien, al bajar del escenario, se detuvo a conversar con ella en la primera fila.

“Ahí lo tenés, el diálogo”, ironizó ese domingo un gobernador. Al día siguiente, Villarruel no asistió a la misa en Palermo y aseguró que nunca recibió el código QR para ingresar, lo que derivó en un cruce público con el Ceremonial de la Presidencia , que difundió el mail de invitación enviado al Senado y aseguró que dicho QR también había sido remitido. De hecho, el canciller Pablo Quirno aseguró que el asiento de la vice estaba designado junto a él.

. Captura de X

La misa en el Monumento de los Españoles abrió otro frente: la carpa VIP, con catering y sillas para invitados de la farándula, generó un cruce entre Nación y la Ciudad sobre la responsabilidad del sector, en plena negociación entre La Libertad Avanza y el PRO por un acuerdo electoral para 2027.

Jorge Macri reconoció que “las medialunas y los budines estuvieron de más”, mientras el pliego de la contratación de $8.690 millones que firmó la Jefatura de Gabinete confirmó que la carpa y el catering formaban parte del servicio pagado por el Estado nacional.

En ese sentido, desde el Gobierno no salieron a confrontar directamente con el gobierno porteño y se limitaron a aclarar que no habían sido invitados por la Nación pero que tampoco iban a cuestionar esas presencias.

“Se está haciendo un mundo de algo que no lo es. El evento salió impecable y no se está valorando lo que se tiene que valorar, claramente hay un aprovechamiento político de un sector de esto. Es un evento que lo quieren manchar”, agregaron fuentes de la Casa Rosada a El Cronista.

La interna del PRO tuvo su propio capítulo: Mauricio Macri no participó de la misa organizada junto a la Ciudad que conduce su primo, pero sí apareció de sorpresa en el Palacio Libertad el día anterior: fue invitado por el Gobierno con un solo día de anticipación y fue el único expresidente en asistir, luego de que Quirno haya descartado convocarlos.

Santiago Caputo Mauricio Macri Papa Palacio Libertad El Cronista - Daniela Romero

Córdoba fue el escenario donde la competencia política se mostró con más nitidez. La Casa Rosada desplegó una comitiva numerosa para no dejarle el protagonismo al gobernador Martín Llaryora: Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los ministros Luis Caputo, Pettovello, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti se sentaron en la misma primera fila que Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti. Allí también estuvo el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, anotado para la gobernación.

Las ausencias del senador Luis Juez y del radical Rodrigo de Loredo en la misa se leyeron en clave del armado de alianzas para la provincia. El Papa, en tanto, habló de “una patria fraterna y solidaria” y, en la Catedral, recogió la consigna de Francisco: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”.

El papa León XIV durante su última misa en Argentina, en Luján. Fuente: EFE Juan Ignacio Roncoroni

Con la partida de León XIV, el Gobierno deberá recuperar el control de su agenda de ajuste con el Presupuesto 2027, la negociación con los gobernadores para suspender las PASO como prioridades. Pero la visita dejó compromisos a la vista, de la ley de discapacidad a la de ludopatía, y una oposición que encontró en las palabras del Papa un respaldo para sus reclamos.

“Fue una buena foto institucional, una foto de país posible” , destacó una alta fuente del Poder Judicial al término del acto en el Palacio Libertad. La duración de esa foto será la primera prueba de la etapa que comienza, con las elecciones presidenciales del año que viene como horizonte.