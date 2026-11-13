El acuerdo que no fue, la advertencia de Massa y la interna libertaria que crece en Buenos Aires

El peronismo kirchnerista renovador está enloquecido con la “ oportunidad que nos abrió el papa León. Nos dio un manual sencillo y claro de lo que debemos hacer y de lo que no podemos repetir” , sintetizaron el miércoles, momentos después de que el Sumo Pontífice se fuera de Luján para tomar su vuelo a Perú.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof no hablaron demasiado, pero los tres, a través de diferentes protagonistas, dejaron trascender que entendieron el mensaje y que se les abrió una ventana para poder salir a explicar con más claridad por qué el gobierno de Javier Milei no puede continuar.

Sin embargo, este “mar de dulzura y buena voluntad” choca con la realidad cotidiana, esa que determina la puja por el poder y la pelea por los lugares e intereses. En la Legislatura provincial, ámbito dominado por Sergio Massa y Máximo Kirchner, en el que Kicillof está en extrema minoría, proyectos como la distribución de un nuevo impuesto para la industria del juego y las reelecciones siguen produciendo diferencias.

Y ni hablar de la falta de resolución por parte del gobernador para atender el otro reclamo, el que asegura la “perpetuidad en el poder”: la designación de las vacantes para completar la Suprema Corte provincial.

Este jueves se cayó la reunión de comisión que conduce La Cámpora en la Legislatura bonaerense. A pesar de tener muchos otros temas pendientes, los seguidores de Facundo Tignanelli eligieron debatir su propio proyecto, en el que se limitan las posibilidades de aumentar la industria del juego, clandestino o no. Un acuerdo entre el PRO y el insaurraldismo vació el debate.

“ Si tuviéramos que tomar una decisión hoy, habría una PASO entre Sergio Massa y Axel Kicillof a nivel nacional y otra entre Gabriel Katopodis, Julio Alak, Leo Nardini, el que proponga La Cámpora (¿Wado de Pedro?) o Sergio Berni, si también quiere ”, reflexionó una persona de extrema confianza de uno de los nombrados. Acto seguido, el lúcido analista también se respondió a sí mismo: “ Pero ni el Papa creo que puede ayudarnos en estos momentos ”.

En Luján, sin embargo, el paso del papa León XIV tuvo muchas más consecuencias de las que se conocen oficialmente. El intendente local, Leo Boto, quedó más que ofendido con las autoridades vaticanas. De muy buena relación con el obispo local, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, no entendió por qué motivo lo privaron de la foto con el sumo pontífice.

Además, los vecinos le pasan factura por haber sido parte de una organización que cerró parcialmente la ciudad durante cinco días. Si bien sufrieron muchas incomodidades y los comercios cercanos a la Basílica padecieron el cese de la actividad, en la previa se pensaba que la masividad del acto les iba a permitir hacer una diferencia, algo que no pasó porque los feligreses ingresaron masivamente a Luján ese mismo día y gastaron muy poco.

. EFE

Una de las ausencias más llamativas ante un acontecimiento como este fue la del padre Pepe, uno de los sacerdotes más cercanos al papa Francisco, quien hizo todo para que León XIV fuera ahora su sucesor. El enojo de José María Di Paola es con todo el obispado, ya que siente que no representa el discurso brindado por el jefe del Vaticano durante su visita.

En el otro ámbito, el del Gobierno, la visita papal fue una bomba de profundidad. Explotó en lo más hondo de su ecosistema y los expuso como nunca. “Porque si esto mismo lo decía Francisco, nosotros teníamos como antecedente su pasado y su sentimiento peronista. Pero a este, ¿de qué lo acusamos? ”, se preguntaba y respondía una altísima fuente cercana a la familia presidencial.

Ahí ya se tomó la decisión de apartar a Patricia Bullrich de la toma de decisiones. Es muy probable que la semana que viene, cuando se reúna la Mesa Política, ella no esté. El mensaje de Javier Milei fue lapidario, aunque la senadora no se quiera sentir aludida. “No fue para nosotros”, dicen en su entorno. Si no fue para ella, ¿para quién?, sería la pregunta.

“H ay gente que está dispuesta a hundir el banco cuando se da cuenta de que no podrá ser capitán ”, dijo Milei en su cuenta de X un par de horas después de que despidiera a León XIV en la escalinata del avión. Esta definición llegó después de que la legisladora, hoy afiliada a La Libertad Avanza luego de presidir el PRO, dejara trascender que, si ella se iba o la echaban, el riesgo país se iría a 1.500 puntos. Todo un delirio para un oficialismo al que no le entra una bala más en su delicado cuerpo.

Patricia Bullrich - Colegio de Abogados Colegio de Abogados

El desprecio de Bullrich hacia todo el entorno presidencial es elocuente. No considera a la familia Menem como dirigentes políticos, sino que los vincula con los permanentes escándalos que los rodean cuando mezclan conocidos con negocios en el Estado. Ellos son los que más influyen en la intimidad del poder por el oído que les presta Karina. Y son los que, luego del traspié de Sebastián Pareja por la tapa de Noticias, avanzaron como armadores en la provincia de Buenos Aires.

Por eso no sorprendió que ya hayan anunciado, de manera extraoficial, que le propusieron a Daniel Scioli ser candidato a intendente de Tigre y a Ignacio Patti, el hijo de Luis Abelardo, hacer lo propio en Escobar, donde la familia condujo el poder local en la época del menemismo-duhaldismo.

Los seguidores de Pareja se sienten desconcertados porque no encuentran con quién coordinar, a pesar de la superposición de coordinadores. Sus jefes originales ya no tienen la posibilidad de incidir en el día a día y, encima, sus “soldados” están siendo sometidos al fuego de la Casa Rosada.

El candidato a gobernador Ramón “Nene” Vera fue “escrachado” en la cuenta Traductor Te Ama porque en uno de los espectáculos armados para su cumpleaños, festejado este fin de semana, estuvo el cantante de cumbia El Pepo, salido de prisión hace muy poco tiempo. No tienen paz y no la tendrán. Por supuesto, tampoco escucharon a León XIV.