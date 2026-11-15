¿Qué cocinar hoy? La nueva IA de COTO ofrece una solución innovadora que responde a las preguntas de sus usuarios y prepara automáticamente sus compras. Este asistente digital no solo sugiere recetas para cenas deliciosas, sino que también facilita la adquisición de todos los ingredientes necesarios, haciendo que la planificación de comidas sea una tarea mucho más sencilla y práctica.

La herramienta, conocida como GlorIA, se encuentra integrada en la plataforma de la cadena. Funciona interpretando consultas en lenguaje natural, lo que significa que los usuarios pueden interactuar con ella de manera más fluida, sin necesidad de utilizar palabras clave específicas. Por ejemplo, al preguntar: “¿Qué podría cocinar esta noche?”, GlorIA ofrecerá una variedad de recetas, simplificando la experiencia de compra online al permitir que los ingredientes de las recetas seleccionadas se agreguen directamente al carrito.

Un cambio en la experiencia de compra online con COTO

A diferencia de un buscador tradicional, donde los usuarios deben navegar entre categorías y hacer búsquedas específicas, GlorIA entiende las necesidades del usuario y proporciona recomendaciones personalizadas basadas en sus preferencias, compras anteriores y sugerencias contextuales. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la experiencia general al eliminar la frustración de buscar productos entre un extenso catálogo.

El objetivo principal de esta tecnología es resolver el problema común de la falta de inspiración en la cocina y la dificultad de organizar compras en línea. Con GlorIA, los usuarios pueden recibir ideas adaptadas a lo que ya tienen en casa o a promociones vigentes, maximizando la eficiencia y el ahorro en cada compra. Esto marca un avance significativo para el ecommerce en el sector retail, donde la personalización y la automatización son cada vez más valoradas.

Con GlorIA, los usuarios pueden recibir ideas adaptadas a lo que ya tienen en casa o a promociones vigentes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además de ser un asistente en la cocina, GlorIA también ofrece funcionalidades complementarias en la plataforma, como la posibilidad de consultar información sobre sucursales y promociones bancarias. Por ejemplo, un usuario que busca preparar una cena especial puede recibir junto a las recetas, datos sobre la tienda más cercana y los descuentos aplicables a su compra, integrando varias necesidades en una misma búsqueda.

Innovación y adaptabilidad en el retail argentino

La iniciativa de la compañía no se detiene en GlorIA; también se han implementado herramientas como una calculadora de frigorías y un comparador de televisores, que se suman a la estrategia digital. Estas funcionalidades están diseñadas para brindar soporte adicional a los consumidores, reflejando un enfoque integral hacia la innovación tecnológica en el retail argentino.

Pasar de realizar búsquedas a expresar necesidades abre un abanico de posibilidades, permitiendo que los usuarios encuentren soluciones más adecuadas y adaptadas a su contexto. Esta adaptabilidad es fundamental en un mundo donde la compra online estará cada vez más presente en la vida diaria de los consumidores.

En resumen, la nueva IA de COTO no solo responde a la demanda de ideas para cocinar, sino que también redefine la experiencia de compra online en el retail argentino. Con cada interacción, GlorIA se convierte en un aliado más, facilitando la planificación de comidas y la compra de ingredientes, todo desde la comodidad del hogar. El futuro de los supermercados y el ecommerce está acá.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.