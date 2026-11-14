Edificio correspondiente a la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este lunes 16 de noviembre el calendario de pagos correspondiente a jubilados y pensionados, luego de la interrupción del fin de semana. El cronograma de este mes fue reorganizado por los feriados vinculados a la visita del papa León XIV al país y ya comenzó el miércoles 11.

A partir del lunes, será el turno de los adultos mayores cuyos documentos finalicen en 5 y que perciban haberes equivalentes a la jubilación mínima. Los pagos continuarán durante los días hábiles siguientes, de acuerdo con la terminación del DNI.

Qué jubilados cobrarán el lunes 16 de noviembre

Según el calendario establecido por ANSES, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 recibirán sus haberes este lunes 16 de noviembre. El cronograma seguirá con las siguientes fechas.

Oficina de ANSES. ANSES

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

En noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes reciben el haber mínimo, por lo que el ingreso bruto alcanza los $514.158,46.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Quienes perciben haberes superiores al mínimo deberán esperar hasta la última semana de noviembre para recibir el pago. En este caso, el calendario no tuvo modificaciones y se organizará según dos terminaciones de DNI por jornada.

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

El haber máximo de noviembre será de $2.988.765,82.

Cómo sigue el calendario de ANSES para las asignaciones

El lunes 16 también se reanudarán los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE). Ese día cobrarán los titulares con DNI terminado en 3.

El cronograma continuará el martes 17 para los documentos finalizados en 4, el miércoles 18 para los terminados en 5, el jueves 19 para los que concluyen en 6 y el viernes 20 para los que terminan en 7. El lunes 23 no habrá acreditaciones por el feriado nacional del Día de la Soberanía Nacional.