Pocos postres tienen una historia tan vinculada al aprovechamiento de los alimentos como el budín de pan. Nació como una alternativa para reutilizar el pan que había quedado de días anteriores y evitar desperdicios, una práctica que atravesó generaciones y culturas alrededor del mundo.

Con el paso del tiempo, aquella receta sencilla se transformó en una de las preparaciones más queridas de la cocina hogareña. Su popularidad se explica por la combinación de economía, sabor y versatilidad, ya que permite incorporar distintos ingredientes para crear versiones únicas sin perder su esencia tradicional.

En Argentina, el budín de pan ocupa un lugar especial en las reuniones familiares y en los almuerzos de domingo. Es uno de esos postres que remiten a los sabores de la infancia y a las recetas transmitidas de generación en generación, manteniendo vigente una tradición que sigue conquistando paladares.

Ingredientes para preparar un budín de pan casero

Para realizar esta receta se necesitan:

200 g de pan (preferentemente del día anterior)

500 ml de leche

100 g de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de canela (opcional)

Frutos secos o chips de chocolate (opcionales)

El tipo de pan puede modificar la textura final de la preparación. Por eso, muchas personas eligen experimentar con pan casero, pan francés o incluso pan de miga para obtener resultados diferentes.

Paso a paso: cómo hacer un budín de pan fácil y delicioso

El primer paso consiste en desmenuzar el pan y colocarlo en un recipiente amplio. Mientras tanto, calentar la leche hasta que esté tibia y verterla sobre el pan para que absorba el líquido por completo.

En otro bowl, batir los huevos junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la canela. Cuando la mezcla esté homogénea, incorporarla al pan previamente hidratado y mezclar bien para integrar todos los ingredientes.

Este es el momento ideal para sumar frutos secos, pasas de uva o chips de chocolate, opciones que aportan nuevas texturas y sabores sin alterar la receta base.

Consejos para lograr una cocción perfecta

Para obtener un budín parejo, húmedo y bien cocido, es importante utilizar un molde que distribuya el calor de manera uniforme. Luego de enmantecarlo ligeramente, volcar la preparación y llevarla a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 45 minutos.

La cocción estará lista cuando la superficie se vea dorada y, al introducir un palillo en el centro, este salga limpio. Una vez fuera del horno, conviene dejar enfriar antes de desmoldar para que conserve mejor su forma y textura.

Puede servirse solo, con salsa de caramelo o acompañado por una bocha de helado, una combinación que realza aún más su sabor.

Un clásico que se disfruta en cualquier momento

El budín de pan demuestra que las recetas más simples suelen ser las más memorables. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, permite crear un postre rendidor, económico y lleno de tradición.

Para quienes buscan un resultado parejo y una presentación cuidada, el Molde de vidrio templado de Hudson es un aliado ideal, ya que favorece una cocción uniforme y permite llevar a la mesa una preparación casera con un acabado impecable.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.