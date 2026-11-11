“Si esta no es la Iglesia, la Iglesia dónde está”: la bienvenida de los jóvenes que sorprendió al Papa León XIV

La visita de León XIV a la Argentina dejó una imagen que la Iglesia Católica argentina considera difícil de ignorar. Los 2,5 millones de personas en las calles para participar de la primera misa del Papa en el país y más de un millón de jóvenes en la vigilia del Monumento de los Españoles. Para la conducción, la magnitud de la movilización no fue solamente una muestra de adhesión al Pontífice, sino una señal sobre el vínculo de la sociedad argentina con la fe .

“ Los 2,5 millones de personas son una muestra de que la gente no odia a la Iglesia. Hay una búsqueda de fe ”, analizaron en diálogo informal con El Cronista voces allegadas al Arzobispado de Buenos Aires, que organizó la visita.

La lectura que hacen puertas adentro es que el dato central de la visita no estuvo solamente en la cantidad de personas que logró reunir León XIV, sino en que voluntariamente y sin organización se acercó un número sorprendente de personas.

“ Nadie vino acá obligado, hay una evidente necesidad de trascendencia ”, fue otra de las conclusiones que transmitieron desde la Iglesia, donde interpretan que la movilización de los últimos días funcionó como un mensaje que excede al propio catolicismo.

La multitud que acompañó al Papa en Buenos Aires, Córdoba, la vigilia con los jóvenes y Luján fue leída como una señal hacia distintos sectores de la sociedad. A los propios católicos, al periodismo y también a la política.

Para los organizadores de la visita, las calles mostraron que existe una parte de la sociedad que todavía quiere ser parte de una comunidad y que mantiene una búsqueda espiritual .

La Iglesia evita definir ese fenómeno como un “reverdecer” de la fe. La interpretación que transmiten es otra: la fe nunca se fue. Lo que hizo la visita de León XIV fue ponerla nuevamente en escena y hacer visible una comunidad que, en muchos casos, había quedado fuera de la discusión pública.

El dato tomó todavía más fuerza durante la visita porque la convocatoria no quedó concentrada en una única celebración. La misa en Palermo reunió, según las estimaciones oficiales, a 2,5 millones de personas y se convirtió en la celebración más multitudinaria del pontificado de León XIV. La de Luján, hoy, orbita en torno a esos números también, aunque algunos arriesgaban un poco más.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 9 - El papa León XIV saluda desde el papamóvil a la multitud de fieles que lo recibe en Palermo. Mariano Sánchez

En Córdoba, unas 650.000 personas participaron de la misa el martes por la mañana y más de un millón de jóvenes se acercaron al anochecer al Monumento de los Españoles para formar parte de la vigilia que el Papa había pedido especialmente para su visita.

Ese último encuentro fue especialmente significativo para la Iglesia argentina. No se trató solamente de una misa sino de un espacio pensado para escuchar a los jóvenes, con testimonios, preguntas y un mensaje centrado en las dificultades que atraviesa esa generación.

León XIV llamó allí a no quedar atrapados por “los nuevos ídolos” y pidió a los jóvenes que no perdieran la esperanza frente a las frustraciones y las caídas.

La escena tuvo, además, una lectura interna. La Iglesia argentina considera que la renovación que comenzó durante el papado de Francisco modificó de manera profunda la relación entre la institución y la sociedad. “Aquellos que estaban en un trono ya no están en el clero argentino”, señalaron en diálogo con El Cronista al analizar ese proceso.

La frase apunta a una transformación que, según esa mirada, excede los nombres propios. Francisco dejó una Iglesia argentina más expuesta a la calle , con mayor presencia en los barrios y con una relación diferente con quienes están fuera de las estructuras tradicionales del catolicismo. León XIV es leído como una continuidad de ese proceso, aunque con su propia impronta.

Los fieles en la Basílica de Luján a la espera de la misa del papa León XIV NA

En este sentido, desde la Iglesia argentina descartaron la lectura política lineal de los dichos del Sumo Pontífice y aseguraron que sus planteos coinciden con el Evangelio. Pero, sobre todo, coinciden con la Doctrina Social de la Iglesia. “ Jesús no habló de inteligencia artificial, pero en el fondo los valores que sigue León son los mismos ”, afirmaron.

Por eso, el principal balance que hacen en la Iglesia no está puesto en recuperar una cantidad de fieles ni en reconstruir una institución que consideran perdida. El foco está en otra parte: mostrar que esa comunidad existe y que volvió a hacerse visible en las calles.

La lectura que queda puertas adentro es que la Argentina que recibió a León XIV no es una sociedad alejada de la fe, sino una sociedad que todavía busca espacios de pertenencia, comunidad y trascendencia.