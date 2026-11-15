Un vehículo diésel puede seguir funcionando con normalidad mientras, en zonas que el conductor no puede ver, comienzan a acumularse depósitos en los inyectores. El problema aparece cuando esa suciedad interfiere con el paso y la pulverización del combustible dentro del motor. Por eso, además del mantenimiento del vehículo, la formulación del combustible es uno de los factores que entran en juego cuando se busca controlar la formación de estos residuos.

¿Qué puede cambiar si los inyectores están sucios?

El estudio “A Study of Diesel Fuel Injector Deposit Effects on Power and Fuel Economy Performance”, realizado por Christiane Behrendt, de Shell Global Solutions (Deutschland), y Alastair Smith, de Shell Global Solutions UK, y publicado por SAE International como Technical Paper 2017-01-0803, señala que los depósitos pueden reducir la capacidad de flujo de los inyectores. Las pruebas también establecieron una relación entre su ensuciamiento y cambios en la potencia y el consumo.

Qué hace Shell V-Power Diesel frente a los depósitos

En ese punto se concentra uno de los atributos de Shell V-Power Diesel grado 3. De acuerdo con el material técnico proporcionado por Shell, el combustible está formulado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor y proteger frente a la acumulación de depósitos.

La compañía también informa que realizó evaluaciones comparando un vehículo con inyectores limpiados con Shell V-Power frente al mismo vehículo con los inyectores sucios. La importancia de mantener esa zona limpia está relacionada con la precisión con la que trabaja el sistema.

El estudio publicado por SAE International explica que los depósitos en los orificios de los inyectores de motores diésel de inyección directa pueden reducir la cantidad de combustible suministrada y alterar el patrón de pulverización dentro de la cámara. Según los autores, esto puede dar lugar a una combustión menos eficiente, con menor potencia y mayores niveles de consumo y emisiones.

Encargada Shell. Foto: Shell. Shell IA

La formación de estos residuos, además, no es un fenómeno único. El estudio “Mechanism for Internal Injector Deposits Formation in Heavy-duty Engines using Drop-in Fuels”, realizado por investigadores de Scania CV AB y KTH Royal Institute of Technology y publicado por SAE International en 2023, analizó depósitos encontrados en inyectores de motores diésel de vehículos pesados.

Los investigadores determinaron que las muestras estudiadas contenían una combinación de compuestos orgánicos e inorgánicos procedentes del combustible y del aceite del motor.

Qué otras características tiene Shell V-Power Diesel

La fórmula de Shell V-Power Diesel incorpora también un mejorador de combustión que, según el material suministrado por Shell, ayuda a proteger el sistema de control de emisiones EGR frente a la acumulación de depósitos.

Entre los valores representativos informados por la compañía aparecen además un número de cetano de 52 y un contenido de azufre inferior a 10 mg/kg. La marca señala que el combustible cumple con las exigencias de las normas europeas para vehículos livianos y pesados con motores Euro V o superiores.

Otro de los atributos evaluados por Shell es la economía de combustible. Según las pruebas informadas por la propia compañía, V-Power Diesel fue comparado con un combustible de referencia base sin aditivos mediante el ensayo de motor DW10B EEffG, reconocido por la industria.

El resultado informado fue un beneficio de economía de combustible del 2,7% al final de la prueba. Shell aclara que los efectos reales pueden variar según el tipo y estado del vehículo y el estilo de conducción.

Así, el trabajo sobre los depósitos es uno de los ejes con los que Shell V-Power Diesel grado 3 busca diferenciar su formulación. La evidencia técnica muestra que la suciedad de los inyectores puede modificar el flujo y la pulverización del combustible bajo las condiciones estudiadas.

Frente a ese fenómeno, la propuesta de Shell apunta a mantener limpias las partes críticas del motor y protegerlas de la acumulación de depósitos, sumando características específicas destinadas a los sistemas diésel modernos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.