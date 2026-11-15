Una disputa entre el presidente argentino Javier Milei y el político más popular de su partido está poniendo a prueba la unidad de la derecha del país de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Patricia Bullrich, una legisladora veterana que aportó votantes centristas cruciales a Milei en 2023, se ha distanciado cada vez más del presidente en los últimos meses, lo que ha llamado la atención en un gobierno que ha expulsado a sus críticos internos.

Bullrich, líder del partido La Libertad Avanza de Milei en el Senado, declaró el jueves que impulsaría una ley que revertiría parcialmente los recortes propuestos por el presidente a la financiación para personas con discapacidad. Esta fue la más reciente de una serie de acciones disidentes que han aumentado las expectativas de que esté considerando postularse a la presidencia.

“Y como sigo recalcando, el país que estamos construyendo es uno que incluye a todos los argentinos, sin dejar a nadie atrás”, dijo en X.

El miércoles, Milei avivó las especulaciones sobre una ruptura entre los líderes. Publicó en Instagram una imagen de un barco en llamas con el siguiente mensaje: “Hay quienes están dispuestos a hundir el barco cuando se dan cuenta de que no pueden ser capitanes”.

Las tensiones reflejan el creciente debate dentro de la coalición de derecha de Milei de cara a las elecciones de 2027. Si bien los partidos centristas y de centroderecha han apoyado sus reformas de libre mercado, algunos temen que la negativa del presidente a moderar sus medidas de austeridad o a adoptar un discurso más empático pueda alejar a los votantes.

Milei ha declarado que es una “estupidez colosal” que los argentinos se quejen de que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Según Sergio Berensztein, consultor político con sede en Buenos Aires, la salida de Bullrich de La Libertad Avanza, o una nueva escisión en la derecha, beneficiaría a la oposición peronista de izquierda.

“Si yo fuera presidente, me lo pensaría muy bien antes de romper con ella”, dijo. “Aquí hay una disputa seria, que no se resolverá fácilmente”.

Una persona cercana a Bullrich negó que ella estuviera pensando en lanzar su propia candidatura o en abandonar el Gobierno.

“Ella simplemente seguirá diciendo qué hay que mejorar”, dijo. “Esto no es un proyecto egocéntrico”.

El mes pasado, Bullrich declaró: “Me siento preparada para ser presidente. ¿El momento, la oportunidad, la situación? No es de eso de lo que estoy hablando ahora mismo”.

Bullrich se posiciona como la política más popular de Argentina en una encuesta realizada a finales de octubre y compartida con el FT por la consultora de Berensztein y el investigador de opinión Eduardo D’Alessio. La encuesta reveló que el 46 por ciento de los encuestados tenía una imagen positiva de ella y el 50 por ciento una imagen negativa, en comparación con el 33 por ciento y el 60 por ciento, respectivamente, para Milei.

Bullrich es frecuentemente descrita como una camaleona política, ya que comenzó su carrera política con el peronismo y se inclinó gradualmente hacia la derecha. Finalmente, se convirtió en ministra bajo el mandato del presidente conservador Mauricio Macri y representó a su partido conservador PRO en las elecciones presidenciales de 2023.

Ella perdió ante Milei, un político ajeno al sistema, en un momento en que los votantes castigaban a los políticos tradicionales por las repetidas crisis económicas . Además, él resultó ser mucho más popular entre los votantes jóvenes y de clase trabajadora.

Bullrich respaldó a Milei antes de la segunda vuelta contra el candidato peronista y se unió a su gobierno como ministro de Seguridad antes de presentarse como candidato por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

Desde entonces, ha aprovechado su influencia política para convertirse en una de las pocas voces disidentes en su administración.

En junio, su condena al jefe de gabinete de Milei, Manuel Adorni, por admitir que había ocultado dinero a las autoridades fiscales, aumentó la presión para su destitución. Finalmente, Adorni renunció.

Bullrich también ha potenciado su presencia en redes sociales con vídeos enigmáticos. En septiembre, presionada por los libertarios para que moderara sus críticas al presupuesto de Milei para 2027, publicó un vídeo en el que escucha una canción pop titulada “No me importa”.

Según los analistas, una ruptura definitiva con Milei no parecía inminente. Bullrich necesitaría “más justificación” para abandonar un proyecto respaldado por sus propios votantes, afirmó Ana Iparraguirre, socia de la firma de estrategia GBAO, con sede en Argentina. “Pero claramente está reuniendo argumentos para ello”.

Para el presidente, “el riesgo de destituirla es mayor que el de mantenerla”, agregó Iparraguirre. “Pero Milei no suele comportarse como los políticos tradicionales”.

Es probable que Milei intente negociar un pacto electoral con los partidos de derecha para 2027. Pero antes, espera convencer al Congreso de que cancele las primarias universales en las que todos los partidos están obligados a participar, una medida que debilitaría a los posibles rivales, incluido Bullrich. Una persona cercana a la senadora afirmó que ella “trabajaría para lograr” esa reforma.

Según analistas, algunos donantes políticos adinerados de Argentina desearían que otro candidato de derecha reemplazara a Milei, quien ha atacado a algunos de los líderes empresariales más importantes del país por sus vínculos con gobiernos peronistas anteriores.

Pero tal desafío no haría más que cobrar fuerza si su popularidad se deteriora aún más, dijo Ignacio Labaqui, consultor sénior de Medley Global Advisors.

El índice de aprobación de Milei cayó drásticamente a principios de este año, pero se ha estabilizado en gran medida en los últimos meses. Un informe de octubre de la encuestadora Atlas Intel lo situó en el 36%, un nivel que los analistas consideran competitivo con el peronismo.

“Milei sigue siendo la principal apuesta, pero están buscando otro nombre como medida de precaución, en caso de que deje de ser competitivo electoralmente”, dijo Labaqui.

“La gente está empezando a pensar en un Plan B... quizás B de Bullrich.”