Una multitud de fieles se congrega en Palermo durante la misa que ofrecera el Papa leon XIV FOTO NA MARIANO SANCHEZ

Tras la partida de León XIV, la Iglesia mira las calles: qué lectura les dejó la visita del Papa

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Los tres días de visita del papa León XIV movilizó no solo a los argentinos en el plano espiritual sino que también dejó un movimiento turístico y económico que para las entidades empresarias fue “extraordinario” en la Argentina , con millones de personas movilizadas entre las celebraciones religiosas y las escapadas que generaron los feriados.

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló el impacto que tuvo el acontecimiento sobre el transporte, la gastronomía, el comercio y los servicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentró uno de los principales actos, la misa del lunes 9 reunió a 2,5 millones de personas. Entre el 6 y el 10 de noviembre arribaron a la Ciudad 1,24 millones de visitantes, según el Ente de Turismo porteño: 242.000 fueron turistas que pernoctaron y cerca de un millón, excursionistas. El impacto económico estimado superó los u$s 88 millones.

Córdoba también registró una movilización masiva. La misa del martes 10 en el predio de FAdeA reunió a más de 650.000 personas , según cifras difundidas por el Vaticano. La Terminal de Ómnibus llegó a triplicar su flujo habitual de pasajeros en comparación con otros feriados de alta demanda, con contingentes provenientes de distintas provincias y también de Chile, Paraguay, Brasil y Perú. El operativo tuvo un costo estimado de $23.000 millones : $9.300 millones fueron aportados por el Gobierno provincial y unos $13.700 millones quedaron a cargo del Arzobispado.

El papa León XIV encabeza la última misa en Argentina, en la Basílica de Luján Prensa PBA

Luján esperaba, por su parte, a unos 2 millones de fieles para la misa del miércoles 11 . Según la provincia de Buenos Aires, hubo 3,5 millones de fieles en la Catedral. La dimensión de la movilización también se reflejó en el transporte: el ferrocarril Sarmiento incorporó 42 trenes especiales desde Moreno para trasladar peregrinos y distintas líneas ferroviarias del área metropolitana reforzaron sus frecuencias.

El movimiento no quedó limitado a los fieles. En todo el operativo participaron casi 50.000 personas entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios: 16.680 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 30.000 en la provincia. El dispositivo sanitario bonaerense incluyó 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

También hubo un impacto directo sobre la gastronomía. Para alimentar al operativo se requirieron 100.000 raciones durante ocho días: 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, con unas 40 toneladas de alimentos, según detallaron Cook Master y Grupo L, a cargo de los servicios. El pico de demanda coincidió con las misas de Córdoba y Luján.

Merchandising papal

El merchandising religioso también encontró una oportunidad de negocio. Los precios fueron desde $ 3790 por un combo de botella y taza hasta $ 19.000 por una remera sublimada. Las gorras se vendieron a $ 16.900, los packs de souvenirs a $ 15.000 y los rosarios a $ 14.990. Los buzos oficiales llegaron a $ 70.000.

Miles de personas aguardan por la llegada del Sumo Pontífice a Luján. NA/Daniel Vides

El transporte fue otro de los grandes beneficiados por la movilización. Aerolíneas Argentinas operó cinco vuelos especiales para trasladar a la comitiva y su equipaje y cubrir los desplazamientos hacia Córdoba y luego a Lima. En paralelo, trenes y colectivos funcionaron con frecuencias reforzadas, se incorporaron servicios nocturnos y se distribuyeron 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios.

El efecto económico también alcanzó a las agencias de viajes, que armaron paquetes específicos para las peregrinaciones. Desde Mendoza se ofrecieron traslados en micro hacia Córdoba desde $105.000, mientras que los paquetes con alojamiento partían de $140.000. En San Juan, las propuestas llegaron a entre $300.000 y $400.000 por persona.

A este movimiento religioso se sumó el turismo recreativo generado por los feriados. Mar del Plata superó el 75% de ocupación y Chascomús llegó al 98%, mientras que Santa Fe recibió más de 112.000 visitantes y estimó un impacto económico de $20.000 millones. Neuquén, por su parte, contabilizó más de 20.000 turistas y más de $8.000 millones de impacto económico directo.