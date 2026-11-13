En Argentina, las treguas suelen tener la consistencia de un suspiro. Durante cuatro días, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, el país asistió a un fenómeno tan inédito como difícil de encasillar: millones de personas volcadas a las calles en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, una logística que funcionó con precisión casi quirúrgica y un clima de comunión social que pareció suspender, al menos por un rato, la grieta crónica que define nuestra vida pública.

Sin embargo, apenas el avión que trasladó al papa León XIV rumbo a Lima despegó de Ezeiza con la postal de un Javier Milei emocionado hasta las lágrimas frente a la escalinata, la pregunta dejó de ser espiritual para volverse estrictamente pragmática: ¿cuánto dura este veranito y quién logra interpretar lo que realmente pasó en la calle antes de que empiece a correr el calendario electoral de 2027?

Detrás de la liturgia religiosa, la movilización popular dejó un dato político de enorme espesor que trasciende la fe. Cuando millones de ciudadanos salen a la calle de manera pacífica, ordenada y espontánea a escuchar a un líder espiritual, lo que también queda expuesto es una profunda crisis de representatividad.

En la sociedad circula una energía subterránea muchas veces cargada de la angustia que genera la incertidumbre. Cuando faltan certezas y respuestas concretas desde el sistema, la gente se mueve buscando algún refugio donde encontrarlas. La conversación pública de estos días dejó de pertenecerles a los dirigentes para pasar a manos de la calle. Y esa transferencia de protagonismo debe ser atendida tanto por Balcarce 50 como por la oposición.

En la Casa Rosada predominó una decisión táctica tan deliberada como poco habitual para la liturgia libertaria: el corrimiento. Desde el primer instante en el Palacio Libertad, donde León XIV desplegó un discurso de fuerte contenido sobre el bien común, la corrupción, el trabajo, la importancia de las palabras, los límites del poder y la dignidad humana, el Presidente optó por ceder el centro de la escena.

“ Javier eligió correrse; con el cuerpo demostró que para él ese momento era del Papa y de la gente , por eso hasta físicamente se alejó cuando llegó el momento de los aplausos ya en el primer día ”, confió a esta periodista una fuente de extrema cercanía al mandatario.

No fue un gesto improvisado. En el Triángulo de Hierro entendieron que cualquier intento de sobreactuación o apropiación partidaria habría sido letal, especialmente tras los cortocircuitos que en otro tiempo marcaron el vínculo entre la administración libertaria y la jerarquía eclesiástica. El Ejecutivo decidió entregarle las llaves de la Argentina al Papa durante cuatro jornadas para que fuera únicamente el Vaticano quien definiera los tiempos, los modos y los destinos.

Abrazo de Milei con Karina y Quirno Presidencia

Esa convivencia tuvo, sin embargo, un momento de silenciosa fricción previa. Según pudo reconstruir esta columna en fuentes al tanto de la organización, desde el entorno oficial se intentó persuadir al equipo del Episcopado de rever la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

El temor en Balcarce 50 era evidente: que la parada en esa institución reavivara la sensibilidad política en torno a las políticas de discapacidad y le sirviera en bandeja a la oposición una postal para golpear al Gobierno. Se ofrecieron alternativas en la agenda, pero la respuesta romana fue inflexible: León XIV quería estar allí sin condicionamientos.

Fue Karina Milei, interlocutora clave del Ejecutivo en el armado de la gira, quien terminó destrabando el asunto y aceptando la voluntad papal sin chistar.

La foto de Ezeiza y el dilema de la coherencia

Pasada la marea, en los pasillos de Balcarce 50 rechazan de plano que el mensaje pontificio —con sus referencias al hambre, la falta de empleo y los más vulnerables— haya sido una reprimenda hacia el rumbo económico. “ La Iglesia nunca va a politizar la visita del Papa y le preocupaba que esto fuera así, que fuera utilizado. La Iglesia no va a dividir. Quien quiera hacer cualquier otro tipo de inferencia está errado ”, sostienen cerca del Presidente.

En la misma línea, un funcionario de primera línea con despacho en la Rosada aseguró: “ A mí la Iglesia puede interpelarme en lo personal, pero el mensaje tiene que ver con la propia Doctrina Social de la Iglesia. Nunca es para un Gobierno ”. En el entorno presidencial afirman además que el propio Milei lee esas advertencias desde la convicción de su gestión, bajo una premisa directa: “ Yo trabajo cada día para reducir la pobreza ”.

Aun así, la imagen final del Presidente quebrado en llanto en la pista de Ezeiza, despidiendo al Pontífice como un ciudadano común, abrió una lectura política valiosa para el oficialismo. Incluso cuando algunas de sus definiciones o políticas puntuales puedan ser percibidas en la práctica como distantes de la sensibilidad social que encarna el Papa.

Esa emoción posibilita proyectar una sintonía humana con León XIV. Es un activo especialmente relevante para ese segmento del electorado que respalda el ordenamiento macroeconómico del modelo, pero que mira con mucho rechazo e incomodidad los gestos y las formas más ásperas del jefe de Estado.

Javier Milei y el papa León XIV NA

En el Gobierno saben, no obstante, que el margen de maniobra es estrecho. Salir a anunciar de la noche a la mañana giros bruscos o medidas paliativas de ocasión sería leído por la sociedad como un acto de oportunismo y mezquindad política.

“ Acá hay que entender que, por mucho que diga el peronismo, generalmente hizo todo lo contrario al relato que montó. Sentó sus bases en la Doctrina Social de la Iglesia y no respetó nada en la práctica. Por otra parte que nosotros salgamos a anunciar algo ahora que nos aparte del camino que venimos transitando aprovechando la visita del Papa sería una bajeza de nuestra parte ”, dispara sin rodeos un hombre que camina a diario los pasillos gubernamentales.

La bajada de línea es nítida: el kirchnerismo según el oficialismo de hoy “vulneraba a los vulnerables” y dejó un deterioro tan profundo que resulta imposible revertirlo en apenas tres años. “ Para cambiar el sistema poniéndote objetivos de grandeza, lamentablemente la tenés que pasar mal. Este es un plan a treinta años; el Presidente lo dijo desde el primer día. Es duro decírselo a la gente, pero peor es mentirles ”, completan cerca del jefe de Estado.

Sin embargo, no dar un volantazo populista no equivale a darle la espalda a lo que expresó la calle. Allí aparece la necesidad de mostrar coherencia. Quizás por eso —y en medio de una interna oficialista que por momentos parece cuidadosamente acordada entre sus propios protagonistas para sostener la centralidad y la expectativa pública—, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, eligió sus redes sociales apenas terminada la visita papal para enviar una señal política directa: aseguró que el oficialismo está listo para tratar la Ley de Discapacidad en la Cámara alta, donde la sesión está prevista para el próximo 19 de noviembre.

La calificó como una norma indispensable para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y remarcó que el país que busca construir este Gobierno es “con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

El terreno ya había empezado a allanarse días antes, cuando el senador Agustín Monteverde firmó el dictamen que habilitó su llegada al recinto. Interpelado o no por la presencia de León XIV en Claypole, el Ejecutivo busca exhibir capacidad de escucha y demostrar que, más allá de las tensiones internas, se puede trabajar en conjunto.

La senadora cuestionó públicamente que ciertas disposiciones incluídas en el Presupuesto no hubieran sido discutidas previamente. Prensa

Luján, el operativo y la memoria selectiva del PJ

En la vereda de enfrente, el peronismo intentó jugar de local en la Basílica de Luján. La escenografía reunió en un mismo predio a Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y una nutrida tropa de intendentes del conurbano, en una postal de unidad tan forzada como necesaria de cara a las negociaciones electorales que se avecinan.

En el PJ pregonaron desde el domingo cada vez que pudieron que el discurso papal estaba dirigido por elevación a la Casa Rosada, y así salieron a proclamarlo tras el acto en el Palacio Libertad. Luego, recalibraron: advirtieron que convenía un prudente silencio para dejar que las imágenes y la homilía fluyeran solas. Pero la contención duró hasta el último evento comunitario en Luján.

Allí, en medio de un despliegue provincial que sobre el final exhibió empujones y una desorganización bastante más visible en los ingresos y la evacuación final que la prolijidad mostrada en las jornadas anteriores, tanto el gobernador bonaerense como referentes del kirchnerismo duro volvieron a la carga. Kicillof reclamó públicamente que el Presidente “escuche” el mensaje del Papa, mientras la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se dedicó a interpretar las palabras de León XIV como un tiro por elevación directo contra Milei.

La sobreactuación opositora dejó al desnudo una paradoja difícil de disimular: funcionarios y exfuncionarios que gobernaron durante décadas el conurbano hablaron de la pobreza y la exclusión como si fueran espectadores recién llegados a la provincia de Buenos Aires. Como si hubieran descubierto la existencia del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, gracias a la agenda del Vaticano, o como si Quilmes no llevara años bajo gestión propia.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la misa del papa León XIV en Luján (Argentina). Fuente: EFE Nicolás Suárez

Quienes respiran con genuino alivio son los hombres de la Conferencia Episcopal Argentina. En el Arzobispado reconocen por lo bajo que hubo momentos de real preocupación ante el riesgo de que las internas partidarias contaminaran la gira o que reaparecieran viejos cortocircuitos con el poder político. Nada de eso prosperó.

“ Superó toda expectativa ”, admiten fuentes cercanas a la cúpula eclesiástica, destacando además la movilización de miles de voluntarios parroquiales —asistidos con agua, viandas y tarjetas SUBE gratuitas para moverse durante los cuatro días— y el aceitado trabajo de los equipos de comunicación que lograron amplificar el mensaje sin ruidos.

El saldo es claro: la Argentina demostró que todavía conserva reservas cívicas para atravesar acontecimientos históricos en paz, pero el mal uso de este capital simbólico puede terminar erosionando por igual a oficialistas u opositores. En una Argentina vertiginosa donde las emociones se consumen a toda velocidad, cuánto durará el clima papal es una incógnita. Saber aprovecharlo con madurez por parte de toda la dirigencia política, o dilapidarlo en la especulación pequeña del año electoral que ya empieza, será una prueba de fuego.