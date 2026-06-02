En esta noticia El Caputo político que mira al 2027

Para el ministro de Economía Luis Caputo, “cambió la música y hay que cambiar el paso”. Así resumió el cambio de modelo y aseguró que hay cosas que no funcionan en el nuevo modelo como el sobrestockeo, la compra de dólares en el mercado paralelo o tratar de “generar márgenes exorbitantes”.

El funcionario aseveró que “sobran dólares” y aseguró que “no hay una gran apertura” comercial. En ese contexto, una parte de su mensaje se enfocó en que ya se nota la mejora de los precios relativos.

En el auditorio del MALBA en el marco del Cambras Business Day, una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Argentina y Brasil, Caputo mostró que los precios de alimentos y bebidas cayeron un 5% entre marzo de 2026 y noviembre de 2023 por la mayor oferta que generó la apertura a las importaciones.

“Hoy hay dólares para todos los que quieren importar, para todas las empresas que quieren pagar dividendos, para todos los argentinos que quieran comprar dólares”, aseguró Caputo y agregó que pese a esa demanda, “sobran dólares”. Caputo destacó que por eso el BCRA viene comprando divisas a un ritmo de u$s 100 millones por día.

Para el ministro de Economía, con ese ritmo el BCRA podría comprar hasta u$s 24.000 millones, aunque reconoció que no estaría en ese nivel sino más cercano a los u$s 17.000 millones. En lo que va del año, el BCRA ya está cerca de la meta de compra acordada con el FMI de u$s 10.000 millones para este año, pese a que el año pasado no se cumplió con la acumulación de reservas comprometida con el organismo internacional.

El récord de las exportaciones y las inversiones son los puntos que contabiliza Caputo para referenciarse en Javier Milei. “Vamos a estar nadando en dólares, como dice el Presidente”, aseguró el ministro, que también pronosticó que “Argentina podría estar creciendo entre el 7 y 8%”. De todas formas, admitió que no está en ese ritmo. Para este año, se esperaba un aumento del PBI del 4%, pero las estimaciones hasta el momento lo bajaron al 2,8%.

El Caputo político que mira al 2027

“Todavía hay escepticismo”, admitió Caputo pero reiteró su optimismo: “lo mejor es lo que viene. Es lo que pienso, tengo más información y sé lo que vamos a hacer. No hay especulación política”.

De cara a las elecciones del año que viene, Caputo volvió a cuestionar las políticas del kirchnerismo y arremetió contra el Gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Puede haber una invasión extraterrestre que (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca”. Y en una contrarreferencia a “El Eternauta”, aseguró que “en Argentina, lo viejo no funciona”.

El 2027 “va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal”, planteó Caputo tratando de equilibrar la balanza de las expectativas para su lado o tratando de alejar la incertidumbre que caracteriza la mirada sobre los años electorales en la Argentina.

“Si hay un shock externo, las características del país son las que le permiten administrarlo”, consignó Caputo. “Argentina tenía las defensas bajas”, dijo sobre los episodios anteriores pero consideró que “hoy no pasa” pese a que se está “en pleno shock externo” por la guerra.

“El 2027 no va a ser el año electoral inestable que la gente cree”, resumió.