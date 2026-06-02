Caputo anticipó cuántos millones se pueden comprar con el ritmo que trae el BCRA y dejó un mensaje para 2027
En el Cambras Business Day, el ministro de Economía, dijo que no hay “industrias potencia” en la Argentina . Ante empresarios de Argentina y Brasil, ratificó que hay divisas para todos los que quieren importar”.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 2 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.