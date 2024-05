Luis Caputo: "Haber levantado el cepo en enero hubiera sido una calamidad"

El ministro Luis Caputo reiteró este martes que el Gobierno nacional "no tiene fechas" para levantar el cepo cambiario y aseguró que haberlo hecho en enero, apenas asumió Javier Milei, "hubiera sido una calamidad".

"Para levantar el cepo no nos pusimos una meta de fecha, lo que priorizamos es que se cumplan cuatro requisitos: el ancla fiscal, normalizar el flujo, normalizar stock, y por último, tener una relación razonable entre las reservas internacionales y pasivos remunerados . Esas eran las cuatro cosas que nos fijamos, y que se podría resumir en sanear el balance del Banco Central", señaló el ministro durante su participación en el 41° Congreso Anual del IAEF.

"De esas cuatro cosas estábamos muy lejos. Muchos cuestionan por qué no sacamos el cepo el día uno. Esto requiere una cirugía mayor. Si hubiéramos sacado el cepo el día uno, hubiera sido una calamidad. Si lo hubiéramos sacado en enero, hubiera sido un desastre; en febrero hubiera sido bastante desastre; en marzo hubiera estado muy mal; si lo hubiéramos sacado en en abril hubiera estado mal; y si lo sacáramos hoy, sería inapropiado. Pasamos de una calamidad a algo inapropiado, una mejora sustancial", explicó.

Al evaluar la situación al día de hoy, Caputo dijo que el requisito del ancla fiscal ya se cumplió, que la normalización del flujo y el stock está al 70%, y que en la relación reservas internacionales-pasivos remunerados " es donde más lejos estamos".

En este sentido, el ministro aseguró que la señal para levantar el cepo la dará la cantidad de reservas acumuladas y adelantó que ya hay conversaciones con el Fondo para obtener nuevos desembolsos.

"No nos podemos poner fechas, lo vamos a hacer en el momento que estemos seguros de que no va a haber sobresaltos. Si hoy entráramos en un nuevo programa con el FMI, que eventualmente implicara nuevos desembolsos, esa relación de pasivos remunerados y reservas, estaría en un nivel más razonables", agregó.

Sobre estos posibles nuevos desembolsos, el ministro adelantó que están empezando las conversaciones. "Hicimos la revisión de la primera etapa del programa, que salió muy bien, y ahora vamos a empezar la segunda, que incluye este tema", indicó.

"Como dice el presidente, estamos más cerca, pero todavía no estamos 100% listos", aseveró Caputo.

"Hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación"



Además, el ministro aseguró que lo peor de la crisis ya pasó y destacó que "hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación" de la economía.

"Es la primera vez que los bancos van a tener que empezar a actuar de bancos. Tenemos que lograr que se reactive el crédito y eso ya empezó a pasar con el crédito hipotecario", dijo Caputo al hablar ante los ejecutivos.

Además, el funcionario aseguró que en mayo también va a haber superávit, ratificó la decisión del Gobierno de "ir por la competencia de monedas" y dijo que la caída del empleo en el primer trimestre "fue consecuencia del desastre de los últimos cuatro años".

Finalmente, se refirió al atraso cambiario sobre el que varios economistas han alertado y que el presidente Javier Milei dice que no existe.

"Yo no he notado que haya atraso cambiario. Hay economistas que tienen visiones diferentes y eso es bienvenido. Pero yo coincido al 100% con el presidente. No tenemos una meta de tipo de cambio ideal y es absurdo comparar, porque no se sabe cuál es la referencia, con qué época hacer esa comparación. Lo que sí hay es distorsión de precios, porque ante la incertidumbre muchos valuaron sus productos con un dólar muy alto", dijo.