Al cierre de los mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.380. Esta cifra demuestra una diferencia de -1,05% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, marcando un incremento en su valor con un dato de 1 positivo. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la demanda y una posible expectativa de devaluación en el mercado oficial, lo que podría impulsar aún más la cotización en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 22.30%, es mayor que la volatilidad anual del 20.94%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).