Luego de la exhibición del domingo pasado en las calles de Buenos Aires, Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en el Gran Premio de Miami. Será la cuarta carrera del año de la Fórmula 1. El piloto de 22 años volverá a la competición luego de más de un mes de receso, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La decisión se tomó por la falta de garantías de seguridad ante los ataques en la región del Golfo y generó un bache inédito en el calendario 2026. La F1, que debía aterrizar en Sakhir el 12 de abril, se guardó durante un mes y dejó a los fanáticos con una espera mucho más larga de lo previsto. En ese sentido, Colapinto volverá a tener competencia oficial luego de 5 semanas sin carrera, cuando dispute el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo. Su gran objetivo será volver a sumar puntos, tal como lo hizo en el GP de China, en el que terminó en el décimo lugar. En horario de Argentina: Toda la actividad del fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium. El Autódromo Internacional de Miami es un circuito semipermanente, ya que se destaca por ser una pista urbana temporal, que fue inaugurado en 2022 y diseñado especialmente para recibir carreras de la Fórmula 1. Se encuentra ubicado en Miami Gardens, en el predio del Hard Rock Stadium, donde la selección argentina fue campeona de la Copa América 2024. Este circuito cuenta con una longitud de 5,4 kilómetros, con 19 curvas y un total de 308 kilómetros de competencia, a lo largo de 57 vueltas que tendrá de extensión la carrera principal del domingo. La pista permite adelantamientos, pero cuenta con sectores angostos con muros que requieren de la precisión de los pilotos.