El empleo privado en Argentina está estancado desde hace al menos 12 años, mientras que los salarios mantienen una tendencia a la baja al menos desde 2017. El Gobierno destaca el crecimiento del empleo informal, o independiente, mientras espera que la reforma laboral permita aumentar la cantidad de trabajadores registrados, en un contexto de caída de la recaudación en la que los impuestos al empleo cumplen un rol relevante. En los últimos dos años, los salarios privados registrados según la medición que releva Indec suman una caída de 3,3% respecto del nivel que registraba en noviembre de 2023, estimaron desde CP Consultora. Los salarios del sector público se ubicaron en febrero un 18,3% por debajo de noviembre de 2023, consolidándose como los grandes perdedores en materia de ingresos. Según la Secretaría de Trabajo, el poder adquisitivo promedio del trabajo registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero fue 3 puntos superior al de noviembre de 2023, mientras que el de convenio cayó 7 puntos en términos reales, lo que da cuenta de la pauta paritaria vigente en los últimos dos años. Así y todo, medido en dólares, los salarios privados más que se duplicaron, ya que pasaron de u$s 515 en noviembre de 2023 a u$s 1150 en febrero de 2026, si se considera la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que no es un indicador salarial pero ofrece un corte para los trabajadores privados registrados. En gran parte esto se explicó por la dinámica del tipo de cambio, que tuvo un impacto equivalente sobre los precios, por lo que el poder de compra no registró grandes variaciones en referencia a la canasta básica. En línea con la disparidad del desempeño de la actividad, los salarios mostraron también diferencias sectoriales y regionales. Según la Secretaría de Trabajo, Neuquén tiene la mayor remuneración por todo concepto en el país, con $ 4,7 millones, mientras que la menor se registró en Santiago del Estero con $ 1,7 millones. En los sectores se observa una dinámica similar. Según estimó el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín, el sector privado tiene profundas heterogeneidades. “La mayoría de las actividades finalizaron el 2025 con niveles salariales cercanos a los de fines de 2023 (con variaciones ± 5%). En simultáneo, otros sectores registraron caídas relevantes como casas particulares (-30%), transporte (-26%), textiles (-18%) y comercio (-9%). En el extremo opuesto, entre las únicas unidades de negociación que definieron una mejora salarial palpable se encuentran entidades deportivas y civiles (+12%) y aceiteros (+10%)”, observaron. Por último, el salario mínimo, vital y móvil acumuló una caída del 38% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. A esta dinámica debe considerarse el aumento de los gastos fijos. Según el instituto de la UNSAM, los gastos fijos aumentaron del 31% al 40% desde noviembre de 2023, lo que contrajo el salario disponible en un 12% según la inflación del Indec y un 18% si se considera la canasta actualizada que debería haberse aplicado en enero pero se descartó hasta que la inflación se acerca a cero. El programa mostraba que el ajuste en el mercado laboral se volcaba al deterioro en calidad y no necesariamente en cantidad de empleo. Sin embargo, los últimos datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2025 dan cuenta de que el desempleo aumentó al 7,5%. Este es entendido como personas que buscan trabajo y no cuentan con uno. Mientras que el mayor aumento de la desocupación se dio en los menores de 29 años, el salto en la ocupación se registró en los mayores de 65 años, con un aumento de 57.000 casos según el instituto de la UNSAM en base a Indec. A ello debe sumarse la presión sobre el mercado de trabajo de aquellos que buscan un segundo empleo. Cerca del 20% de la población económicamente activa trabaja menos de lo que desearía. Desde agosto de 2023, el sector privado perdió 241.400 puestos (-3,8%), estimó CP. Mientras tanto, el Gobierno habla de la creación de 400.000 puestos de trabajo. El número está explicado fundamentalmente por dos factores. Por un lado, el aumento del empleo informal como tal, y por el otro la eliminación del monotributo social como figura, que volcó a sus inscriptos al monotributo o a la informalidad. Solo en el último año, el monotributo creció 4,5%, equivalente a 93.700 nuevos puestos, mientras que los autónomos cayeron 1,4% (-5500 puestos) y los registrados privados un 1,5% (-94.100 puestos). Las provincias también operan con disparidad. Neuquén nuevamente encabeza la creación de empleo, impulsada por un sector como el gasífero y petrolero, que tiene altas tasas de formalidad. Sin embargo, desde Politikon Chaco observaron que en algunas provincias, la suba se explica por el cuentapropismo. Es el caso de Santa Cruz, donde la suba de 5,6% puestos observada estuvo en gran parte explicada por la suba del 34% del empleo por cuenta propia, un fenómeno que se replicó en otras provincias. En el sector público, según datos del Ministerio de Desregulación, se perdieron 65.765 puestos de trabajo desde diciembre de 2023. El Gobierno espera que la reforma laboral se traduzca en un aumento en la registración del empleo, principalmente por la rebaja en los costos para el empleador. La reforma redujo las contribuciones en un punto para grandes empresas y 2,5% para pymes. Los cambios principales que establece la reforma con impacto directo en el trabajador es la extensión del período de prueba hasta los seis meses en general y a ocho meses para las empresas de hasta cinco empleados. También se instituyó el banco de horas en reemplazo del pago de horas extras y se fijó el cálculo de la indemnización, del cual se eliminó el aguinaldo y adicionales y se le fijó una actualización de inflación más un 3% anual. En paralelo implementó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que si bien no plantea un deterioro para la indemnización del trabajador el día que finalice el vínculo laboral, si representa unos u$s 2000 millones anuales en aportes que dejan de ir a Anses para el pago de jubilaciones y se vuelcan al mercado de capitales.