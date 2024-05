Préstamos en dólares: el impacto indirecto sobre las reservas del BCRA

El financiamiento en dólares a las empresas a través de los bancos crece con fuerza y, de manera indirecta, estaría contribuyendo en el crecimiento de la reservas del Banco Central. Con menor proporción, se suma a las liquidaciones de divisas del agro y el resto de los principales complejos exportadores.

El Central acumula compras de reservas por más de u$s 300 millones en las dos primeras jornadas de mayo, en el marco de la estacionalidad de la liquidación de la cosecha gruesa. El saldo de compras ya supera los u$s 15.000 millones desde el salto devaluatorio que dispuso el ministro Luis Caputo en diciembre.

El sector agroexportador, por lejos el principal aportante de las divisas que ingresan al país, en abril liquidó u$s 1910 millones y el BCRA compró u$s 3348 millones. Los u$s 1438 millones que compró y no eran del agro correspondieron, según los economistas, a liquidaciones de otros sectores, como el energético, y a costa de mantener restringidos a los importadores.

No obstante, los analistas de 1816 estima que hubo "algo más". En los saldos de compras netas de reservas que registra diariamente el Central estaría influyendo, al menos en parte, los préstamos en dólares que están otorgando los bancos locales a las empresas, montos que luego son liquidados en el mercado de cambios.

De acuerdo con el análisis, en un escenario en el que el tipo de cambio oficial está corriendo al corriendo a 2% mensual y hay acceso al spot para cancelar esas obligaciones, para las empresas exportadoras netas de divisas resulta una alternativa razonable endeudarse en dólares para financiar capital de trabajo.

Entre marzo y abril, resaltan, el stock de préstamos locales en dólares registró un incremento de u$s 2000 millones, lo que implicó una suba del 55%. Estiman que en marzo ingresaron al mercado oficial de cambios unos u$s 668 millones provenientes de financiamiento neto local al sector privado, cifra que representa un máximo histórico.





"Se trata de un círculo virtuoso: al aumentar los depósitos privados en dólares, cae el riesgo de una corrida y los bancos se sienten más cómodos sin tener disponibilidades por el 100% de los depósitos (algo que ya se ve en los números), las empresas exportadoras aprovechan para financiarse 'barato' en dólares y el BCRA compra esas divisas", señalan.

De acuerdo con Pablo Repetto, analista de Aurum, hasta hace unos meses los bancos prestaban pocos dólares debido a los constantes retiros de los ahorristas. Desde noviembre, con mayor estabilidad en este aspecto, en el marco de una mejora de expectativas por el cambio de administración, están repuntando los créditos.

"Liquidar lo de la prefinanciación es una manera de anticipar la liquidación de las exportaciones que van a hacer más adelante, para pagar sus costos. Las empresas toman un préstamo en dólares a tasas muy bajas, venden esas divisas en el mercado oficial y financian la producción que van a exportar más adelante", explica.

El economista Gabriel Caamaño destaca que, de todas maneras, el financiamiento en dólares a estas empresas es apenas incipiente. Además, estima, en el marco del cepo cambiario, la mayor parte del crédito se está utilizando para otros fines, como financiar importaciones, y esos montos no terminan en ventas en el mercado de cambios.