Durante el cierre de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.44, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.14% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.33%, mientras que en el último año cayó -9.25%, lo que sugiere una tendencia bajista a largo plazo pese al leve repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días el dólar mostró volatilidad: encadenó tres alzas, luego dos bajas, después dos alzas y cerró con dos bajas, con un balance neto neutral y sin tendencia definida. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, que es del 6.22%, es menor que la volatilidad anual del 8.71%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este cambio se destaca por un incremento de 2 puntos en relación con la cotización anterior, lo que indica un crecimiento en la demanda de la moneda estadounidense. Este aumento se refleja en un mayor interés por parte de los inversores, así como en factores económicos que afectan la oferta y la demanda del Dólar. Si esta tendencia continúa, podría indicar un fortalecimiento del Dólar en el mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.