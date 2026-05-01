El despliegue físico de este miércoles en el Congreso fue, como mínimo, atípico. Ver al presidente Javier Milei, a la Secretaria General de la Presidencia y al gabinete en pleno escoltando a Manuel Adorni durante su informe de gestión no es una señal de rutina institucional, sino un acto de guerra política. Probablemente sume al núcleo duro. Para el votante libertario, esta imagen refuerza la narrativa de la lealtad. Milei envía un mensaje interno claro: en este Gobierno, el que es atacado por la casta, los kukas, o los periodistas es defendido por el líder. De todos modos, el gesto muestra también que el Gobierno lo considera grave. La señal resta en institucionalidad y gestión. Si un ministro necesita que el Presidente y todo el gabinete lo “cuiden” físicamente en el recinto para responder preguntas sobre su patrimonio o su gestión se trasluce en que el funcionario no se sostiene por peso propio. El jefe de Gabinete es, por diseño institucional, el “fusible” de la gestión; el hombre que debe absorber los impactos para proteger la figura presidencial. Vimos el proceso inverso: el Presidente actuando como escudo humano de su ministro. El blindaje excepcional sugiere que Adorni es hoy una pieza tan sensible que su caída podría arrastrar la narrativa moral del Gobierno. Al convertir una rendición de cuentas en un acto de fe partidaria, Milei asume el costo de Adorni como propio. Desde ayer el tema dejó de ser el “problema de un funcionario”, es el problema del Presidente. El movimiento de esta semana fue de doble filo: si Adorni logra surfear la ola de cuestionamientos sobre su patrimonio y las contrataciones de su entorno, el Gobierno se sentirá invencible. Pero si las dudas persisten y la opinión pública no digiere las explicaciones, el costo de haberlo “blindado” con la figura presidencial será un lastre que Milei cargará en primera persona de aquí en adelante. A todo esto, mientras en la Rosada intentan sacudirse el barro retomando la iniciativa con anuncios económicos o nuevas embestidas contra los periodistas, la CGT movilizó a Plaza de Mayo. Los sindicalistas juegan un ajedrez delicado: movilizan en vísperas del Día del Trabajador con la amenaza de un paro general latente, pero sin apretar el gatillo del todo. Para el Gobierno, esta marcha es el escenario ideal para intentar cambiar de tema: pasar de dar explicaciones por el patrimonio de su vocero a confrontar con el “sindicalismo tradicional”. En tanto la oposición espera. Pareciera que el Gobierno es su propio y único rival. Frente al escenario de un Gobierno ensimismado en su propia crisis, la oposición ofrece un espectáculo de fragmentación y cautela que roza la inacción. Lo más llamativo es el silencio estratégico de los grandes líderes de los espacios. Ni Cristina Fernández de Kirchner desde el Instituto Patria, ni los jefes de las bancadas mayoritarias salieron a realizar declaraciones estridentes sobre la exposición de Adorni. Este silencio no es ingenuo; es una estrategia por omisión. Los “jefes” parecen haber decidido que el Gobierno se desgaste con su propio peso. El PJ Federal se reúne en Parque Norte en el Día del Trabajador buscando reeditar un espacio de centro, una alternativa que no sea ni Milei ni Cristina. Gobernadores, legisladores y dirigentes territoriales buscan dar el primer paso hacia una reorganización que los saque del ostracismo y de la sombra de la ex Presidenta. Su reunión busca desesperadamente una “avenida del medio” que hoy parece desierta. De todos modos, juegan con un precedente que no los ayuda. Estos intentos suelen quedar en fotos de “dirigentes sin territorio” que no llegan a captar el voto bronca que generalmente monopolizan los oficialismos. Mauricio Macri inició su Tour 2026 con una presencia cada vez más fuerte en lugares clave. Macri no solo acompaña, también marca la cancha, esperando que el experimento libertario necesite de su estructura y de su “gente” para cubrir los baches de una gestión que hoy se muestra más preocupada por el blindaje que por la ejecución. Su estrategia es la del socio necesario: deja que el Gobierno se desgaste, marca diferencias “de formas”, pero se mantiene cerca para ser el receptor natural si la estructura libertaria cruje. En La Cámpora hace ruido el silencio. La organización de Máximo Kirchner casi no emite sonido. Pareciera estar en modo supervivencia y observación, esperando que el ajuste haga el trabajo de desgaste por ellos, evitando ser el “blanco fácil” que Milei necesita para polarizar. Si ellos atacan, Milei se fortalece; si ellos callan, las dudas sobre el oficialismo quedan en primer plano. Hasta hace unos meses, la narrativa de la “motosierra” funcionaba como un pegamento social: el electorado aceptaba el sacrificio personal bajo la premisa de que el ajuste era general y, sobre todo, moral. Sin embargo, el “Caso Adorni” perforó esa mística. Las encuestas de finales de abril de 2026 muestran una caída abrupta; consultoras como Management & Fit y Atlas Intel registran que la desaprobación de Javier Milei ha trepado al 63%, su nivel más alto desde que asumió. Lo que antes era “esperanza resiliente” se está transformando en un malhumor tangible, impulsado por la percepción de que mientras la calle se congela por la falta de pesos, el entorno presidencial está blindado. Para un gobierno que hizo de la batalla cultural su principal estandarte, el “Caso Adorni” golpea en el centro de su línea de flotación. La narrativa oficial se construyó sobre la idea de un sacrificio compartido donde “la casta” pagaba el ajuste. Sin embargo, cuando las miradas se posan sobre el crecimiento patrimonial de un funcionario jerárquico o la estructura de asesores en su órbita, el discurso empieza a mostrar grietas que no se tapan con retórica de redes sociales. Este blindaje masivo de ayer no solo buscó proteger a una persona, sino a un concepto. El concepto de que el equipo de Milei es impoluto y está por encima de las sospechas mundanas de la política tradicional. Pero al hacerlo de manera tan estridente, el Gobierno ha eliminado cualquier zona de amortiguación. Ya no existe el beneficio de la duda individual: cualquier mancha que aparezca sobre el Jefe de Gabinete salpicará de forma directa e inmediata el traje presidencial. Es la apuesta más alta en un momento donde la tolerancia social está siendo puesta a prueba en una economía que aunque con sectores en movimiento no alcanza a llenar los bolsillos en la diaria. El Gobierno ha decidido “abrazar” su crisis en lugar de podarla. El respaldo a Adorni es una apuesta a todo o nada que revela una vulnerabilidad inesperada. Mientras tanto, la oposición sigue fragmentada, apostando a que el tiempo —o la economía— haga lo que ellos no pueden: articular una alternativa coherente. Milei blinda a sus alfiles pero tiene un riesgo, el de quedar encerrado en su propio castillo.