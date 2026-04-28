Durante su exposición en Expo EFI, este martes, Luis Caputo aseguró que la inflación comenzará a bajar a partir de abril y aseguró que la Argentina es el país mejor posicionado para superar el shock externo del petróleo: “causalidad”, remarcó y revalidó su apuesta a ordenar la macroeconomía. En el inicio de una exposición donde también analizó el impacto del la crisis interna de 2025, Caputo aseguró que la Argentina por su condición de exportador de petróleo con superávit fiscal “es el único país en condiciones de absorber el shock externo”, algo que -según contó- fue destacado por las autoridades del FMI y el Tesoro de EE.UU. “Nunca tanta cantidad de pesos apostó por una corrida del dólar”, dijo en relación a la tensión que se generó en la previa a las elecciones de medio terminó. “Fracasó”, agregó, aunque aseguró que “generó problemas: suba del riesgo país, párate de actividad y pico de inflación”. El costo de esa situación, según Caputo fue que la economía creció al 4% pero “podríamos haberlo hecho al 6/7″. Antes de finalizar una exposición donde se buscó resaltar los buenos resultados del programa, el Ministro se puso en modo campaña y trazó las perspectivas para 2027. “Se vienen inversiones millonarias en upstream y servicios”, destacó con el objetivo de mostrar la “transformación histórica” de la Argentina. “Va a ser el país con mejores condiciones y rendimientos de las próximas décadas”, enfatizó. Para los que quieren hacer creer que hay alguna posibilidad de que vuelva el kirchnerismo, para que eso tenga sustento, tiene que tener argumentos; cierto grado de subestimación a la gente es impactante". “¿Alguien en su sano juicio puede creer que la gente va a votar en su mayora por volver al desabastecimientlo, piquetes, brecha del 200%, inflación de 1,5 diaria; la toman por estúpida”, dijo y aseguró que “el riesgo kuka es cero, aunque no se lee es eso”. En tren de dar buenas noticias Caputo confirmó que el sector exportador aportará u$s 100.000 millones; las próximas privatización u$s 2000 millones y llegarán en los próximos días 7 u 8 proyectos nuevos el RIGI. El Ministro no desconoció los datos malos de las últimas semanas, sin embargo apuntó a la reactivación que traerá la obra publica con 9000 kilómetros licitados, más 12,000 en proceso. Además contó que trabajan para conseguir financiamiento externo para obras provinciales. “El BCRA está defendiendo el valor del dólar para que el peso no se aprecie más”, remarcó. “Punta a apunta vamos a mostrar un crecimiento de 20% entre diciembre de 2023 y 2027, en un país ue no crece hace 15 años”, confió ante el aplauso del auditorio. Noticia en desarrollo...