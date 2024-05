Milei dijo que la salida del cepo "está cada vez más cerca" y habló de postergar el Pacto de Mayo

Desde España, país que visita para formar parte de algunos compromisos personales, Javier Milei habló este domingo y dio detalles de lo que fue su encuentro con empresarios del país ibérico, adelantó que la salida del cepo está "cada vez más cerca" y dijo que el Pacto de Mayo podría postergarse "hasta junio o julio".

"Todavía no terminó la visita, hoy estuve con empresarios muy importantes donde muchos de ellos tienen alta participación en Argentina. Les conté la herencia que recibimos, lo que hicimos y cómo veo la evolución de la economía. Les dije todas las reformas que estamos planeando para que, tarde o temprano, nos transformemos en el país más libre del mundo", expresó el presidente en dialogo con LN+.

"Lo que motiva a los empresarios españoles es lo mismo que motiva a los empresarios de todo el mundo, el tema de los derechos de propiedad. En Argentina había una idea de combatir el capital, de justicia social, cosas espantosas que hemos abrazado a lo largo de los últimos 100 años. Les explicamos a ellos cómo con el DNU y la Ley Bases proponemos un salto y les dimos detalles de cómo funciona el RIGI", agregó.

"Tenemos un programa a prueba de todo"

Milei explicó también por qué el oficialismo aún no consiguió aprobar las leyes que impulsó en los últimos cinco meses. "Estamos logrando cosas a pesar de la política, porque la política no solo no nos acompaña, además se encarga de ponernos palos y obstruir. Pero nosotros ya lo teníamos incorporado, tenemos un programa a toda prueba", señaló.

Además, Milei destacó la desescalada del índice de precios mayoristas y el traslado de un tercio de pases remunerados del BCRA al Tesoro. "Eso frena el mecanismo de emisión monetaria endógena. Y además hemos avanzado en limpiar el tema de dividendos y estamos avanzando en trabajar con los bancos en resolver un problema con los puts", agregó.

"Cada vez más cerca de abrir el cepo"

"Con todas estas acciones estamos cada vez más cerca de abrir el cepo", resaltó el presidente libertario.

"Cuando empiecen a llegar los datos de la actividad propios de marzo o abril, los números van a empezar a mostrar que se tocó un piso y que estamos recuperando,. Hay que tener calma, nos gustaría que las cosas salgan más rápido, peor como nosotros hemos optado por soluciones de mercado, eso demora más tiempo. La limpieza del BCRA, por ejemplo, no se podía hacer hasta tener un mercado de deuda en pesos del Tesoro afianzado", explicó.

¿Pacto de Mayo en junio o julio?

Sobre el denominado Pacto de Mayo, convocado para el próximo sábado 25, el libertario respondió: "Si no es en junio, será en julio, no importa. Tarde o temprano las reformas estructurales las vamos a hacer".

"Si no, se hará en 2025. El proceso de reformas es irreversible porque lo decidió la gente. Si la política no se quiere enterar, les irá mucho peor en 2025. Lo único que espero de la política es miseria, bloqueo, palos en la rueda y trampa. No me sorprende nada", dijo restándole importancia a una postergación del acto.

Milei sobre las críticas de Alberto Fernández: "Estamos arreglando los desastres que dejó él"

En otro tramo de la entrevista, el presidente se refirió a los posteos recientes de Alberto Fernández, quien dijo que el Gobierno actual celebra datos de inflación que durante su mandato eran fuertemente criticados.

"El expresidente hace algunos comentarios que son bastante risueños, pero eso demuestra su ignorancia en economía y el desastre que dejó. Él, de manera deshonesta, toma los datos de nuestro inicio con los datos de su inicio. Nosotros heredamos su peor número, dejó reservas internacionales netas negativas, dejó un déficit financiero de más de cinco puntos del PBI, y vencimientos por deuda en pesos por el equivalente a 90 mil millones de dólares, entre otras cosas", enumeró.

"Después de semejante desastre, por respeto a los argentinos debería guardar silencio", arremetió.

Milei, además, aseguró que la gestión anterior se "llevó a través de instrumentos 45 mil millones de dólares del Banco Central" y que tenía "negocios" con los planes sociales.

"Yo le voy a romper los huesos a los corruptos, sea la corrupción que sea, voy a ir a fondo. La gente tiene que entender que vivimos en una republica y hay independencia de poderes, entonces nosotros hacemos lo que podemos. A la ministra Sandra Pettovello le encanta dejar en evidencia a los chorros, así que no se va a cansar", cerró.

Noticia en desarrollo...