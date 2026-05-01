Al cierre de los mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.360. Esta cifra señala una variabilidad de -1,09% en relación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que se ha incrementado de manera constante. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en la economía local y en las decisiones de los inversores. Este comportamiento puede generar expectativas de estabilidad en el mercado cambiario si continúa en esta dirección. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 52.50%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que es superior a la volatilidad anual del 31.55%. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).