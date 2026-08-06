Los nazis construyeron un coloso de hormigón hace casi un siglo: hoy es un lugar de ocio y viajes familiares.

En la isla de Rügen, Alemania, se encuentra Prora, una de las construcciones más llamativas abandonadas por el régimen nazi. Concebido como un inmenso complejo vacacional para miles de personas, el proyecto jamás cumplió el objetivo para el que fue diseñado debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Con el paso del tiempo, el enorme conjunto de hormigón atravesó distintos usos y terminó convertido, en parte, en hoteles, departamentos y residencias para turistas. Aun así, su transformación continúa despertando debates sobre cómo preservar un sitio ligado a uno de los períodos más oscuros del siglo XX.

El proyecto monumental que nunca llegó a funcionar como balneario

Las obras comenzaron en 1936 como parte del programa “La fuerza a través de la alegría”, una iniciativa impulsada por el régimen nazi para ofrecer vacaciones subsidiadas a trabajadores y, al mismo tiempo, fortalecer su estrategia propagandística. El arquitecto Clemens Klotz diseñó un complejo compuesto por ocho edificios alineados que se extendían a lo largo de más de 4,5 kilómetros frente al mar.

Varios bloques fueron restaurados y adaptados para alojar hoteles, apartamentos y residencias vacacionales (Fuente: Wikimedia Commons). © Ralf Roletschek

El plan contemplaba unas 10.000 habitaciones con vista al Báltico, además de espacios destinados al entretenimiento, como teatros, cines, instalaciones deportivas e incluso un muelle preparado para recibir cruceros. También se proyectó incorporar sistemas de megafonía para difundir mensajes oficiales dentro del edificio, reforzando así el control ideológico del régimen sobre los visitantes.

Cómo pasó de símbolo del nazismo a destino turístico

La llegada de la Segunda Guerra Mundial interrumpió definitivamente la construcción y el complejo nunca abrió sus puertas como centro de vacaciones. En las décadas posteriores fue utilizado con fines militares, primero por fuerzas soviéticas y más tarde por la República Democrática Alemana, además de cumplir distintas funciones durante la Guerra Fría.

Tras la reunificación alemana, el Estado decidió vender diferentes sectores del predio para impulsar su recuperación. Desde entonces, varios bloques fueron restaurados y adaptados para alojar hoteles, apartamentos y residencias vacacionales, mientras otros espacios albergan centros de documentación y exposiciones dedicadas a explicar el origen del proyecto y su vínculo con el Tercer Reich.

Actualmente, Prora recibe visitantes interesados tanto en su singular arquitectura como en la historia que conserva entre sus muros, convirtiéndose en un lugar donde conviven turismo, memoria y patrimonio histórico.