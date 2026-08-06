Facturación electrónica obligatoria desde agosto: a quiénes afecta y cómo cumplir con ARCA
Desde este mes rigen cambios clave en el régimen de comprobantes electrónicos de ARCA. Qué empresas deben adaptar sus sistemas, qué sectores tienen un cronograma especial y cuáles son los puntos que conviene revisar para evitar inconvenientes fiscales.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.