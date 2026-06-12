El avance de los medios de pago digitales transformó la forma en que las personas administran su dinero, pero el efectivo continúa ocupando un lugar importante en la vida cotidiana.

Ya sea para compras, gastos menores o situaciones en las que no se aceptan pagos electrónicos, retirar dinero de un cajero automático sigue siendo una operación habitual.

Sin embargo, quienes necesitan acceder a grandes sumas suelen encontrarse con una limitación: los topes de extracción diarios que fijan las entidades financieras. Estos montos no son iguales para todos los bancos y, en muchos casos, también dependen del perfil o segmento al que pertenece cada cliente.

¿Cuáles son los límites de extracción vigentes en junio de 2026?

Durante los últimos meses, varias entidades actualizaron los montos máximos que pueden retirarse por cajero automático, en parte por la circulación de billetes de mayor denominación y los cambios económicos registrados en el país.

Entre los bancos con límites más elevados se destacan BBVA, que permite extracciones de hasta $ 2,1 millones según el perfil del usuario, y Banco Santander, cuyos clientes pueden llegar a retirar hasta $ 1,7 millones diarios en determinadas categorías.

Por su parte, Banco Nación habilita extracciones de hasta $500.000 por día, aunque algunos usuarios pueden ampliar ese monto hasta $ 1 millón a través de sus canales digitales. Banco Macro también mantiene un tope diario de $ 1 millón.

El fin de los cajeros automáticos: así se obtendrá dinero en efectivo a partir de ahora y el cambio ya está funcionando en varios países (foto: archivo).

En Banco Ciudad el límite general alcanza los $ 800.000 y puede extenderse hasta $ 1,2 millones, mientras que Banco Provincia permite retirar hasta $ 400.000, con posibilidad de ampliación mediante sus plataformas online.

Otros bancos presentan límites variables según el producto contratado. En Banco Patagonia los topes oscilan entre $500.000 y $800.000, mientras que en ICBC pueden ubicarse entre $600.000 y $800.000 dependiendo de la tarjeta utilizada.

Uno de los casos más particulares es el de Banco Galicia, donde los clientes pueden retirar hasta $ 400.000 diarios y acumular operaciones por hasta $ 2,4 millones en cajeros propios. Sin embargo, cuando se utilizan terminales de otras redes, el límite puede reducirse considerablemente.

En el caso de Banco Credicoop, los montos disponibles suelen ser más bajos y dependen tanto del tipo de cuenta como del perfil del usuario.

¿Qué hacer si se necesita retirar una suma mayor?

Cuando el dinero requerido supera el límite permitido por los cajeros automáticos, la alternativa habitual es realizar la extracción directamente por ventanilla en una sucursal bancaria.

Para montos elevados, algunas entidades solicitan coordinar previamente la operación para garantizar la disponibilidad del efectivo, especialmente en localidades donde el movimiento de dinero es menor.

¿Cuánto cuesta usar un cajero de otro banco?

Además de los límites de extracción, otro aspecto que suele generar dudas son las comisiones por utilizar cajeros automáticos de entidades distintas a la propia.

Las tarifas varían según el banco y la red utilizada. En algunos casos pueden superar los $ 5.000 por operación cuando la extracción se realiza en una terminal que pertenece a otra entidad y opera bajo una red diferente.

Cuando el cajero pertenece a otro banco pero funciona dentro de la misma red, como Link o Banelco, los cargos suelen ser menores, aunque igualmente representan un costo fijo que se cobra independientemente del monto retirado.

¿Quiénes no pagan comisiones al retirar efectivo?

Existen grupos de usuarios que están exentos de estos cargos por disposición regulatoria.

Entre ellos se encuentran quienes cobran su salario a través de una cuenta sueldo, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante cuentas previsionales y los beneficiarios de programas sociales o asistencias estatales.

Para estos sectores, las extracciones de efectivo pueden realizarse sin abonar comisiones, incluso cuando utilizan cajeros automáticos que no pertenecen a su banco habitual.