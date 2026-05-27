Una joven llamada Yohana, oriunda de Colonia Dora, dio a luz a una beba de 6,5 kilos en el Centro Integral de Salud Banda de en Santiago del Estero. El nacimiento ocurrió en la semana 38 de gestación mediante un parto que movilizó a todo el personal del hospital.

Los médicos programaron la intervención bajo un estricto protocolo debido a que las ecografías previas ya anticipaban un tamaño inusual. En este sentido, ya había un temor a posibles complicaciones físicas durante el parto, pero el procedimiento se desarrolló de manera normal y fluida.

El particular parto que deslumbró a la ciencia

La gran sorpresa llegó al momento de pesar a la niña, a quien llamaron Nazarena. El marcador de la balanza anunció que pesaba 6,5 kilos, una cifra que superó ampliamente el umbral de los 4 kilos a partir del que la medicina considera la macrosomía fetal.

Este valor estableció un récord absoluto para el centro asistencial santiagueño. Yohana ya tenía dos hijos que habían nacido con pesos superiores al promedio, de 3,8 y 4 kilos, pero ninguno se aproximó a la contextura de la nueva integrante.

El estado de salud y la tranquilidad de la familia

Los partes médicos confirmaron que tanto la madre como la niña se encuentran en perfectas condiciones de salud . Ambas permanecen internadas bajo controles de rutina y observación para garantizar que su evolución siga siendo favorable.

En los próximos días, la familia recibirá el alta médica para trasladarse a su hogar en Colonia Dora. En esta localidad, la esperan el padre y los dos hermanos mayores para recibir a la beba, cuya historia conmovió a toda la provincia.

La emoción en las redes sociales

El asombro del personal médico se trasladó rápidamente a la comunidad y a las redes sociales, donde los usuarios bautizaron a la recién nacida como la “superbebé”. Videos grabados en el hospital sumaron miles de interacciones en pocas horas.

A través de un video, la madre compartió que el camino previo fue difícil por las lógicas advertencias médicas sobre los riesgos de un embarazo de este tipo. Sin embargo, expresó que el resultado definitivo trajo una profunda tranquilidad.