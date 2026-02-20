Todos los años la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga una asignación extra a todos los padres de familia con hijos en edad escolar. Se trata de la Ayuda Escolar, con la que se busca acompañar a las familias para contribuir con los gastos educativos de los niños y adolescentes. El pago se realiza una sola vez y se trata de un refuerzo extraordinario que desde 2024 permanece congelado en $ 85.000. Aunque todavía no se confirmó si se mantendrá ese valor este año. Lo que sí está asegurado es que el pago comenzará en marzo, como ocurre cada año. Esto se lo puede corroborar en el sitio web oficial de ANSES. En marzo cobrarán de manera automática las personas con hijos de entre 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años, que realizaron el trámite obligatorio en diciembre pasado y que, por lo tanto, ya deben recibir el pago de 2026. La escolaridad debe acreditarse junto a la asignación en el mismo calendario de ANSES, lo que podría significar que el pago de este importante refuerzo se dé entre el lunes 9 y el viernes 20 de marzo por terminación de documento. Los titulares podrán consultar su liquidación en Mi ANSES y, en caso de no cobrar, deberán presentar el certificado para recibir el dinero entre 60 y 90 días después. Los beneficiarios de la Ayuda Escolar ANSES reciben el pago automáticamente en marzo, siempre que presenten oportunamente el Certificado Escolar del menor, es decir, antes del 31 de diciembre del año anterior. Para saber si cobrás la Ayuda Escolar ANSES es necesario ir a Mi Anses, dentro de la sección Mis Asignaciones, y verificar si sos beneficiario o no. Si el certificado no se encuentra registrado en el sistema, no recibirás el monto el próximo mes y deberás gestionar la asignación en mi ANSES o en una oficina del organismo. El organismo previsional explicó que el monto de $ 85.000 es por cada hijo en edad escolar y no por grupo familiar. Por lo tanto, si una familia tiene dos hijos, cobrará $ 170.000, en caso de que se confirme que el monto del bono queda efectivamente en $ 85.000. También detalló que la percibirán quienes presentaron el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre. Aclaró además que este pago no corresponde a nivel terciario ni universitario. La cobra uno solo de los padres una vez por año. Está destinada a las personas con hijos en edad escolar que reciben: El ingreso del grupo familiar no debe superar los $ 5.292.758 para acceder al beneficio. Sin embargo, es importante considerar que en el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, no rige ningún tope. El tope individual por integrante es de $2.646.379 brutos. Si se supera alguno de estos montos, el beneficio se pierde automáticamente, aunque se haya cumplido el resto de pasos. Para hacer efectivo el beneficio es imprescindible presentar el Certificado Escolar, ya sea de forma virtual o en una oficina de ANSES, sin turno previo. Los beneficiarios del organismo previsional que deseen percibir el extra deberán seguir los siguientes pasos: