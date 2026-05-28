Este domingo 31 de mayo, Colombia elige al sucesor del presidente Gustavo Petro. De entre los 14 candidatos, hay tres aspirantes que resaltan por sobre el resto: el oficialista Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático) y el independiente Abelardo De la Espriella.

La continuidad política que ofrece Petro —no puede ser reelegido, tal como lo dispone la Constitución Política— se encuentra condicionada por la imagen que tiene el pueblo colombiano de su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Según el más reciente relevamiento de la consultora CB Global Data, un 59,6% de los encuestados está entre algo insatisfecho y muy insatisfecho por las políticas del actual mandatario.

En ese mismo sentido, la imagen de Petro es vista con aprehensión por el 59,7% de los consultados, en contraste con una imagen positiva del 38,9%, que opera como una luz al final del túnel para las aspiraciones del actual modelo.

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Para poder ganar en primera vuelta, el candidato más votado debe obtener la mitad más uno de los votos. Si ninguno consigue más del 50% de los sufragios, todo se definirá el 21 de junio.

La recta final rumbo al domingo pareciera tener dos caras que asoman con contundencia por encima del resto: el oficialista Iván Cepeda Castro y el llamado “Milei colombiano”, Abelardo de la Espriella.

Tal como consigna CB Global Data, si mañana fueran las elecciones a presidente de Colombia, los encuestados votarían en un 36,8% por el candidato oficialista. A muy poco se encuentra el derechista De la Espriella, que a día de hoy cosecharía el 35,3% de los sufragios y se impondría como una alternativa por fuera del sistema de partidos colombianos.

La otra cara de la derecha colombiana hoy se encolumna detrás de Paloma Valencia, quien buscaría ser la primera presidenta de su país en la historia: hoy sería votada por un 17% del electorado.

Por su parte, la consultora Guarumo y Ecoanalítica le asigna más chances de una victoria en la primera vuelta a Cepeda en primera vuelta.

La fórmula oficialista se impone en este caso con un sólido 37,1%, mientras que la alternativa De la Espriella pierde fuerza, siendo elegida por el 27,5% de los consultados. En un tercer escalón yace Valencia, quien se posiciona con el 21,7% de los votos.

El denominado “voto castigo” podría jugarle en contra al oficialismo, puesto que, tal como consigna Guarumo y Ecoanalítica, el 42,9% de los encuestados “nunca votaría” a Cepeda. En ese sentido, muy por detrás se encuentran De la Espriella (20,2%) y Valencia (16%), quienes juegan con ventaja en esa arista.

Quiénes son los tres candidatos con más chances de ser elegidos

Iván Cepeda

Su historia política está marcada por un origen familiar de tragedia y resistencia: es hijo de Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica asesinado en 1994, lo que lo vinculó desde temprano a causas de derechos humanos y memoria histórica.

Cepeda no era el candidato previsto. Cuando comenzaron las campañas de los precandidatos, en el lado del Gobierno se perfilaban más Gustavo Bolívar o el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Pero hubo un punto de quiebre que lo impulsó: el caso contra Álvaro Uribe. En julio de 2025, cuando una jueza declaró al expresidente culpable por fraude procesal y soborno a testigos, Cepeda —víctima y testigo en ese juicio— se disparó como el precandidato favorito.

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Su programa de gobierno se llama “El poder de la verdad” y gira en torno a tres ejes que bautizó como “revoluciones”: ética, social y económica. El pilar fundamental es la Revolución Ética, que busca enfrentar la “postración moral” del país mediante una rebelión ciudadana contra la macrocorrupción. Una promesa que, para muchos, suena irónica viniendo del heredero político de un gobierno marcado precisamente por escándalos de corrupción.

Paloma Valencia

Nacida en Popayán, Valencia es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y de Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes. Proviene de la aristocracia intelectual y política colombiana.

Abogada, filósofa, escritora, fue una de las figuras visibles de la campaña por el No en el plebiscito sobre los acuerdos con las FARC y presentó demandas contra varias iniciativas del gobierno de Gustavo Petro.

Senadora y candidata del partido uribista Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia (c). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo de 2026, Valencia obtuvo más de dos millones de votos, superando incluso la votación obtenida por Cepeda en la consulta del Pacto Histórico. No fue una victoria menor: derrotó a figuras como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, lo que consolidó a la candidata caucana como la voz unificada de la derecha tradicional.

Abelardo De la Espriella

Abogado penalista de formación y estratega de opinión pública, construyó su carrera en el sector privado representando a clientes de alto perfil, lo que le otorgó una visibilidad mediática sin precedentes para un litigante en Colombia.

Entre sus clientes más polémicos figuran el empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado como testaferro del chavismo, y David Murcia Guzmán, cuya defensa le generó una gran fortuna.

Mauricio Dueñas Castañeda

El outsider de la política local asegura que no defiende ninguna ideología específica, sino valores: “La familia como núcleo fundamental de la sociedad y la creencia en Dios”. Ese enfoque se traduce en propuestas concretas de “mano de hierro para los criminales”, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la reducción del tamaño del Estado.

Con estos tres nombres sobre la mesa, Colombia elige entre la continuidad de un modelo, el corrimiento hacia la derecha o un golpe en el tablero político, tal como ocurre en otras naciones de la región.

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