El dólar presenta una cotización de 17.39 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 28 de mayo de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.44 pesos y un mínimo de 17.35 pesos.

En el mercado del Dólar, la última semana mostró un leve incremento de 0.51%, mientras que en el último año la cotización cayó 7.61%, evidenciando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar fue volátil: cayó al inicio y a mitad de período, pero encadenó tres avances al final, terminando con variación acumulada casi nula y un sesgo alcista reciente.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia negativa, marcando una caída en comparación con los últimos tres días. Este descenso se ha mantenido constante, sugiriendo un debilitamiento del valor de la moneda en el periodo reciente.

La tendencia a la baja podría estar influenciada por factores económicos locales o globales que están impactando la confianza en la moneda. Es importante seguir de cerca esta dinámica para evaluar sus posibles repercusiones en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, realiza el cambio solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro, lleva identificación vigente, compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar efectivo y pide el monto neto a recibir por escrito. Consulta el tipo de cambio referencial de Banxico para tener una base, desconfía de tasas “demasiado buenas” o de operadores que presionan y evita cambiar en la calle o con intermediarios.

para finalizar, prioriza operaciones en sucursales concurridas o cajeros ubicados dentro de bancos, de día y rechaza la conversión dinámica de divisa si te la ofrecen en terminales o cajeros. Cuenta el dinero en ventanilla de forma discreta, verifica los elementos de seguridad de los billetes, guarda el comprobante, divide el efectivo en distintos lugares y no exhibas grandes sumas al salir.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.