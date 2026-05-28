Los u$s 132 millones que compró este miércoles el Banco Central llevaron a que acumulara u$s 9230 millones en lo que va del año, muy cerca de la meta de u$s 10.000 millones que había comprometido el Gobierno. El dato: el valor del dólar no tuvo variantes.

Para Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, no debería haber grandes cambios hasta julio y agosto: “Estas últimas ruedas vas a ver una suba del dólar, como pasó el mes pasado, que luego debería normalizarse en tanto continúan las liquidaciones pendientes del agro y de los endeudamientos financieros de provincias y empresas”.

Tranquilidad cambiaria

Maximiliano Ramírez, titular de Lambda Consultores, va en la misma línea: “Si uno mira 2026 con cierta perspectiva, no veo un escenario de salto brusco del tipo de cambio. Lo que hoy lee el mercado es un esquema de ajuste gradual, muy administrado”.

De hecho, menciona que la mayoría de las proyecciones se mueven en una zona cercana a entre $ 1500 y $1700 para fin de 2026, con bastante dispersión según el escenario, pero con un denominador común: no aparece en el radar base una devaluación abrupta.

Desinflación

“El Gobierno está priorizando evitar shocks y, en ese sentido, el tipo de cambio viene funcionando más como una variable que acompaña el proceso de desinflación que como un factor de corrección”, precisa.

En su visión, el escenario más probable es una dinámica de micro devaluaciones, con el dólar moviéndose de manera muy gradual y, en términos reales, por debajo de la inflación.

“Un esquema donde el tipo de cambio no actúa como motor de presión, sino como una variable que se acomoda dentro del programa”.

Acumulación de reservas

Ahora bien, el gran dilema, a su juicio, reside en ver si se sostiene el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y se consigue acceso al financiamiento. De ser así, asegura que este esquema puede mantenerse sin grandes tensiones.

Respecto a la brecha cambiaria, hoy está en niveles relativamente contenidos, y descuenta que se va a mantener en un rango bajo mientras el esquema actual conserve credibilidad.

“En la medida en que el tipo de cambio oficial siga moviéndose de forma ordenada y haya oferta de dólares, tanto el MEP como el CCL deberían acompañar sin grandes desvíos”.

Brecha cambiaria

No ve en el escenario base una apertura significativa de la brecha, salvo que aparezca algún ruido en reservas o en el programa financiero.

“En este contexto, la brecha deja de ser el termómetro principal de tensión y pasa a estar más acotada, en línea con un mercado cambiario más estabilizado”.

Para Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, es clave la acumulación de reservas a partir de julio, con un riesgo país que debería ir a 450 antes de julio. Al dólar oficial mayorista lo ve moviéndose dentro de la banda, pero acercándose gradualmente al tercio superior.