ElEuro y dólar cotiza a 1.1618 USD este jueves, 28 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,07% en relación con el último día.

En la última semana, el EUR/USD subió 0.13%, mientras que en el último año la variación fue de -2.1%, indicando debilidad anual pese al repunte reciente.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento en el valor refleja una creciente confianza en el mercado, lo que sugiere una posible estabilización económica.

Esta tendencia ascendente puede estar indicando un cambio en la percepción del inversor, lo que podría impactar futuras decisiones financieras y políticas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar se ha situado en un 2.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.79% registrada en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.