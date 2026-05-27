Cada vez que llega junio o diciembre, los trabajadores e integrantes del sistema previsional se preparan para recibir uno de los principales beneficios de tener o haber tenido empleo formal. En este caso, los jubilados podrán cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga esta prestación correspondiente a los últimos 6 meses de cobros para adultos mayores. Para conocer el monto total, es necesario saber de cuánto fueron las últimas liquidaciones del semestre.

¿Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026 para jubilados y pensionados?

El aguinaldo se liquida tomando como base el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre . En este caso, junio será el mes de referencia debido a que incorpora el último aumento por movilidad.

Desde ANSES aclararon que el bono extraordinario de $ 70.000 no se incluye dentro del cálculo del SAC, ya que tiene carácter no remunerativo.

Los jubilados ya saben cómo calcular el aguinaldo. Fuente: Shutterstock Migma__Agency

Con esta metodología, los montos estimados del aguinaldo serán los siguientes:

Jubilación mínima: $ 201.698,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 161.358,65.

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 141.188,82.

¿Cuánto cobrarán los jubilados ANSES en junio 2026?

Con el aumento confirmado y el bono adicional, los ingresos totales de bolsillo quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima

El haber base ascenderá a $ 403.396,63 y, sumando aguinaldo y bono, el monto final alcanzará los $ 675.094,95.

PUAM

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor percibirán un ingreso total de $ 554.075,95 entre haber mensual, SAC y refuerzo.

Pensiones No Contributivas

Quienes cobren PNC por invalidez o vejez recibirán un total de $ 493.566,46 durante junio.

El bono de $ 70.000 continuará vigente de manera completa para quienes cobren el haber mínimo y se reducirá progresivamente en las prestaciones superiores hasta alcanzar el tope establecido por el organismo previsional.