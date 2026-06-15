Luego del descenso térmico que se produjo desde el sábado en toda la Argentina, un potente frente de aire frío avanza desde la Patagonia y ya gana posición en el centro del país, favoreciendo en primer lugar condiciones de nubosidad en aumento y favoreciendo la entrada de aire frío a lo largo del día.

Las bajas temperaturas, que se sintieron desde el sábado, se quedarán durante al menos 72 horas, es decir, hasta este lunes. Sin embargo, recién a partir del miércoles empezarán a subir las temperaturas mínimas.

¿Qué zonas se verán afectadas por el anticiclón?

El eje del anticiclón se ubicará sobre Entre Ríos en la madrugada del lunes, lo que concentra las anomalías más frías sobre el Litoral, con heladas dispersas, en particular sobre territorio entrerriano, como reporta el portal especializado Meteored.

En el norte argentino, el frío también aparecerá con fuerza este lunes con mínimas de 5 a 11 °C y máximas de 15 a 19 °C.

El eje del anticiclón se ubicará sobre Entre Ríos en la madrugada del lunes. Foto: El Cronista.

¿Cómo seguirá el clima?

Se estima que el frío empiece a ceder a partir del martes, con máximas que llegarán a los 18°C en el centro del país, mientras que en el norte ya superarán los 20°C.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

Esta semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera:

Lunes 15: mañana fresca con mínimas de 3° y tarde soleada con máximas de 14° con poca humedad.

Martes 16: mínimas de 7° durante la mañana, pero soleado. Durante la tarde la temperatura llegará a los 17° con cielo despejado.

Miércoles 17: mañana soleada con mínimas de 8° y tarde de 14°.

Jueves 18: se esperan lluvias en la Ciudad por la noche.