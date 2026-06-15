A pesar de la falta de un nuevo acuerdo salarial a nivel nacional y de las críticas de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el principal sindicato docente de la CGT, los maestros y profesores cobrarán en junio el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Este pago adicional llega como un alivio, mientras continúan las negociaciones, con amenazas de paro y movilización. El aguinaldo docente equivale al 50% del mejor salario mensual percibido en el semestre.

Con aumento: ¿cuánto cobran los maestros?

En marzo de este año, Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) acordó una suba del 9% en 3 tramos: 1,5% en febrero, un 5% marzo y 2,5% abril. Además, debe sumarse una bonificación no remunerativa de $ 28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad” que se otorgó el tercer mes del año.

Los salarios de los docentes a la fecha

Maestro/a de Grado (jornada simple):

marzo: $ 800.084 abril: $ 850.053

Maestro/a de Grado (jornada completa)

marzo: $ 1.600.168 abril: $ 1.700.106

Maestro/a con 5ta hora:

marzo: $ 1.005.638 abril: $ 1.060.424

Profesor/a con 20 módulos:

marzo: $ 1.032.198 abril: $ 1.113.838



Para calcular el aguinaldo se debe tomar el salario bruto más alto cobrado entre enero y junio y se lo divide por dos. Foto: Shutterstock.

¿Cómo calcular el monto del aguinaldo?

Para calcular el aguinaldo se debe tomar el salario bruto más alto cobrado entre enero y junio y se lo divide por dos . Si un docente trabajó menos de seis meses, el monto se ajusta de forma proporcional a los días trabajados durante ese período.

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Por ejemplo, para un maestro de Grado (jornada completa), cuyo mayor sueldo fue de $ 1.700.106. En este caso, el aguinaldo queda cerca de los de $ 850.053 brutos.

Si se desempeñaron cargos múltiples, se incluyen adicionales como antigüedad, zonas desfavorables o incentivos provinciales , lo que incrementa el importe final del SAC.

Con aguinaldo: ¿cuánto cobran los docentes en junio?

Tomando como base el salario más bajo de PBA, en junio el monto bruto total será de $ 1.275.079: $ 850.053 de sueldo más $ 425.026 correspondientes al aguinaldo.

No obstante, muchos docentes superan este piso salarial gracias a la antigüedad, horas extras, bonificaciones y otros ítems incluidos en la liquidación mensual. Por lo tanto, el aguinaldo refleja también estos adicionales, siempre que sean remunerativos o estén sujetos a aportes .

Para quienes trabajaron solo parte del semestre, el cálculo se ajusta aplicando la fórmula proporcional:

Se identifica el sueldo más alto.

Se lo divide por dos.

Luego se divide por 180 (días de seis meses) y se multiplica por la cantidad de días efectivamente trabajados.

Por ejemplo, si un docente tuvo su mayor sueldo en $ 600.000 y trabajó cuatro meses del semestre, el aguinaldo bruto será de $ 200.000 tras aplicar la fórmula proporcional.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo?

La legislación vigente establece que el medio aguinaldo de junio debe ser depositado como máximo el martes 30 de junio de 2026. Sin embargo, algunas provincias lo abonan junto con el sueldo de junio, mientras que otras lo pagan en fechas separadas, siempre dentro del plazo legal.

Es importante recordar que los docentes que realizan suplencias breves no reciben el aguinaldo como un pago único, sino que se liquida de forma proporcional mes a mes junto con cada salario percibido.