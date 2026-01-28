En esta noticia
- ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?
- ¿Cuánto cobra AUH en febrero 2026?
- Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados con la mínima en febrero 2026
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Calendario de pagos Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES
La ANSES oficializó el calendario de pagos completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE, SUAF y PNC en febrero 2026. En el segundo mes del año, los beneficiarios cobrarán sus haberes con un incremento del 2,85% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a diciembre 2025.
Cabe aclarar que durante febrero habrá dos días durante los que no se realizarán pagos. Se trata del lunes 16 y martes 17 de febrero cuando son los feriados de Carnaval.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?
Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $ 429.254,34: (359.254,34 pesos de haber mínimo con aumento + 70.000 pesos de bono).
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
|Jubilación mínima
|$ 359.254,34
|$ 70.000
|$ 429.254,34
|Jubilación máxima
|$ 2.417.441,64
|-
|$ 2.417.441,64
|PUAM
|$ 287.403,47
|$ 70.000
|$ 357.403,47
|PNC (Invalidez/Vejez)
|$ 251.478,04
|$ 70.000
|$ 321.478,04
En cambio, la jubilación máxima llegará a los $ 2.417.441,64.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $ 357.403,47, compuesta por $ 287.403,47 de haber con aumento y un bono extra de $ 70.000.
Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $ 321.478,04, que incluyen $ 251.478,04 de haber más el mismo bono de $ 70.000.
¿Cuánto cobra AUH en febrero 2026?
En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $ 129.042, mientras que la AUH por hijo con discapacidad llegará a $ 419.838. Por último, la Asignación Familiar por Hijo será de $ 64.554 para el primer rango de ingresos.
Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados con la mínima en febrero 2026
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8: 20 de febrero
- DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Calendario de pagos Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la ANSES
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)