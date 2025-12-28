La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Además, anunció un aumento del 2,47% sobre los haberes, en línea con la inflación de noviembre 2025, y confirmó la continuidad de los bonos extraordinarios.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Con el aumento del 2,47% y el bono de $ 70.000, los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima : $ 2.350.453,70

PUAM : $ 349.439,45 ($ 279.439,45 + bono de $ 70.000)

PNC por invalidez o vejez : $ 314.509,52 ($ 244.509,52 + bono de $ 70.000)

PNC madre de siete hijos: $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

Los jubilados recibirán un aumento del 2,47% en sus haberes de enero 2026.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Los haberes de acreditarán según el siguiente calendario de pagos:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero.

Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero.

Documentos terminados en 2: martes 13 de enero.

Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero.

Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero.

Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.

Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero.

Documentos terminados en 7: martes 20 de enero.

Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

El calendario de pagos comienza el viernes 9 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero.

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero.

Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero.

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero.

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en enero 2026?

Con un aumento del 2,47%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedarían conformados de la siguiente manera:

AUH

AUH: $ 125.524

AUH con discapacidad: $ 408.705

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF):

IGF hasta $ 948.361: $ 62.764

IGF entre $ 948.361,01 y $ 1.390.864: $ 42.336

IGF entre $ 1.390.864,01 y $ 1.605.800: $ 25.607

IGF entre $ 1.605.800,01 y $ 5.022.048: $ 13.211

SUAF por hijo con discapacidad:

IGF hasta $ 948.361: $ 204.362

IGF entre $ 948.361,01 y $ 1.390.864: $ 144.577

IGF desde $ 1.390.864,01: $ 91.243

Calendario de pagos SUAF y AUH enero 2026

Los titulares de la SUAF y AUH cobrarán en las siguientes fechas: