La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció cómo será el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026, pero llega con una mala noticia. Justamente, hay algunos jubilados y pensionados que cobrarán más tarde sus haberes.

Así lo confirmó el organismo previsional a través de su cronograma que alcanza a las jubilaciones, pensiones y prestaciones familiares, como la UH, Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), SUAF y otras prestaciones sociales.

Los jubilados de ANSES verán un atraso. Fuente: Shutterstock Lopolo

Calendario de pagos de ANSES: los jubilados que cobran más tarde en febrero

Las fechas de cobro de ANSES se determinan a partir de la terminación del DNI del beneficiario, por lo que se les asignará un día hábil de febrero. Sin embargo, las fechas tendrán una modificación a partir del doble feriado por Carnaval el 16 y 17 de febrero.

Esos días no laborales representarán un atraso para grupos con terminación del documento desde el 5 en adelante. De esta manera, pasarán a cobrar a partir del 18 de febrero, a pesar de que el mes anterior cobraron el 16 de enero.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados en febrero 2026

Las fechas de pagos de los jubilados se dividen en quienes cobran la mínima y quienes pasan ese monto, por lo que el cronograma quedará de la siguiente forma en febrero 2026:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminado en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminado en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminado en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminado en 8 y 9: 27 de febrero.

Suben las jubilaciones en febrero: cuánto cobrarán

El segundo mes del año llegará con un aumento para los jubilados del 2,85 % debido al dato de inflación de diciembre de 2025. De esta manera, los montos quedan así: