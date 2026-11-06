Embargos y planes de pagos: la letra chica de las medidas de Caputo y cómo aprovecharlas

La Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha una nueva medida que beneficiará a más de 83.000 contribuyentes que hoy sufren retenciones bancarias de Ingresos Brutos.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actualizará el padrón del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), un mecanismo que permite recaudar de manera anticipada el impuesto sobre el dinero acreditado en las cuentas de los contribuyentes.

A partir del 1° de enero de 2027 se excluirá del régimen a las personas humanas cuya facturación durante 2026 haya sido inferior a $ 127 millones. Ante la consulta de El Cronista, fuentes oficiales remarcaron que la medida “no tiene un fuerte impacto” en los ingresos provenientes de ese tributo. “El problema de la recaudación es la caída de la actividad económica y del consumo”, señalaron.

La decisión alcanzará tanto a los contribuyentes locales como a quienes estén inscriptos en el Convenio Multilateral, es decir, aquellos que desarrollan su actividad económica en dos o más jurisdicciones. En definitiva, se trata de quienes trabajan por su cuenta (emprendedores y pequeños comerciantes).

“Beneficia concretamente a 83.415 contribuyentes, el 61% de las 136.317 personas humanas que hoy integran el padrón. De esta manera, quienes hoy veían reflejados descuentos en sus cobros, a partir de 2027 quedarán excluidos de este régimen”, explicó AGIP.

Según explicaron a este medio, entre las principales actividades alcanzadas se encuentran los servicios personales, los servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia (con bienes urbanos propios o arrendados), los servicios de productores y asesores de seguros, la venta al por menor por internet, los servicios relacionados con la salud humana, los servicios empresariales y la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir.

La Ciudad ratificó que avanzará con esta disposición en el marco de un proceso de actualización de su sistema tributario y de sus regímenes de recaudación , orientado a una mayor armonización fiscal.

La exclusión del padrón representa un alivio financiero para emprendedores y pequeños contribuyentes

En ese sentido, como parte de esta premisa, CABA también informó que adherirá al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), el sistema que aplica retenciones a cuenta de Ingresos Brutos sobre los fondos acreditados en billeteras virtuales y cuentas de pago digital .

Este régimen, que ya cuenta con la adhesión de 21 de las 24 jurisdicciones , utiliza el mismo padrón que el SIRCREB, por lo que el beneficio alcanzará a las más de 83.000 personas humanas excluidas sin que tengan que hacer ningún trámite: no tendrán retenciones ni en sus cuentas bancarias ni en sus billeteras virtuales.

La exclusión del padrón representa un alivio financiero, ya que los contribuyentes dispondrán de sus ingresos completos al momento de cobrar, en lugar de adelantar parte del impuesto.

La mayoría de los especialistas en tributación no solo apunta contra Ingresos Brutos por su efecto cascada en cada una de las etapas de producción, sino también por los créditos fiscales (saldos a favor) que se generan a partir de la superposición de regímenes de retención y percepción del impuesto y que implican, en la práctica, un pago anticipado del tributo.

Cabe recordar que la Ciudad habilitó un mecanismo de devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos de hasta $ 15 millones y mantiene, además, un acuerdo de carácter interjurisdiccional con Santa Fe que permite solicitar la devolución de hasta $ 10 millones, con un tope de compensación mensual de $ 100 millones entre ambas jurisdicciones.