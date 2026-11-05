Midieron a Milei, Kicillof y Bullrich en en el Gran Buenos Aires y uno arrasa en el mapa electoral de 2027

A un año de las elecciones presidenciales de 2027, una consultora midió la imagen de los principales dirigentes políticos en el Conurbano bonaerense, una de las regiones de mayor peso electoral en el país.

La última encuesta de CB Consultora, que la firma realizó del 1 al 3 de noviembre sobre 14.842 casos, comparó municipio por municipio la imagen del presidente Javier Milei , el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la senadora Patricia Bullrich en el Gran Buenos Aires.

El informe mostró que, en los 24 distritos relevados, “se observa un claro predominio territorial del gobernador bonaerense”. Según el documento, Kicillof encabeza la medición en 20 municipios , mientras Bullrich lidera en los cuatro restantes.

Además, la consultora remarca que “Javier Milei no logra ubicarse en el primer lugar en ninguno de los distritos relevados”.

Midieron a Milei, Kicillof y Bullrich en en el Gran Buenos Aires y uno arrasa en el mapa electoral de 2027

Midieron a Kicillof municipio por municipio del Conurbano: dónde le va mejor y peor

El gobernador Axel Kicillof registra sus mejores números en el sur y el oeste del Gran Buenos Aires. Según CB, el actual gobernador “registra sus niveles más altos de imagen positiva en La Matanza (52,7%), Florencio Varela (52,2%) y Almirante Brown (51,5%)”.

En esos tres distritos, además, su imagen positiva supera a la negativa: en La Matanza, el rechazo alcanza el 44,8%; en Florencio Varela, el 45,5%; y en Almirante Brown, el 44,9%. Lo mismo ocurre en Avellaneda y Merlo.

“En el extremo opuesto, sus valores más bajos se observan en San Isidro (24,9%), Vicente López (29,9%) y Tigre (36,1%)”, detalló el informe. En San Isidro, la imagen negativa del gobernador llega al 71,6%.

Patricia Bullrich, la más fuerte en la zona norte

Por su parte, la senadora de LLA que hoy desafía al Gobierno desde dentro, Patricia Bullrich, lidera en San Miguel (43,5%), San Isidro (43,1%), Vicente López (42,7%) y Tigre (40,3%).

“Por el contrario, sus niveles más bajos de imagen positiva se encuentran en La Matanza (22,9%), Florencio Varela (23,7%) y Lomas de Zamora (24,1%)”, agrega el documento. En Florencio Varela, su imagen negativa trepa al 73,2%.

Milei no lidera en ningún distrito

Por último, el presidente Javier Milei obtiene sus mejores registros en el norte del Conurbano, sin embargo, no es favorito en ningún distrito.

CB observó que Milei “alcanza sus mayores niveles de imagen positiva en San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%)”, pero igualmente Bullrich mide mejor que él aquí.

“Sus registros más bajos se presentan en Florencio Varela (18,8%), La Matanza (19,9%) y Merlo (22,7%)”, completó el informe. En Florencio Varela, el rechazo al Presidente alcanza el 77,9%, el valor negativo más alto de toda la medición.

Otro dato que mostró la encuesta es que, en la comparación Bullrich-Milei, la senadora supera por amplio margen al mandatario en el Conurbano.

Milei supera a la dirigente en solo tres municipios: Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas y Almirante Brown. “En los 21 restantes, Bullrich registra una imagen positiva superior a la del Presidente”, precisó CB, mientras que igualmente Kicillof supera a ambos aquí.

Así, entre los tres dirigentes relevados, Milei no es favorito en ninguno de los 24 distritos del Gran Buenos Aires. Se trata de un dato especialmente relevante para el Presidente cuando busque la reelección en las elecciones del año entrante: actualmente, el Conurbano bonaerense es la zona más densamente poblada del país, con 13,3 millones de votantes habilitados en los últimos comicios.

Con Kicillof, quien será el candidato de la oposición, como favorito en 20 de los 24 distritos y Bullrich por delante del Presidente en un momento en el que la senadora oficialista intenta marcar su propia agenda y no descarta una candidatura de peso, este universo puede ser clave para Milei en 2027.