Dólar, inflación y crecimiento: qué espera el mercado para el cierre de 2026

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) difundió este viernes el dato de inflación correspondiente a octubre de 2026, que fue de 1,9%. Así, en los primeros 10 meses del año acumula un alza del 26,1%. En la variación interanual, el indicador llegó al 32,5%.

Cabe señalar que el dato de CABA se considera un precursor del de número a nivel nacional, que se conocerá la próxima semana cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los rubros que más subieron en CABA en octubre

Los rubros que más subieron en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes pasado fueron Recreación y Cultura; y Ciudado personal, protección social y otros productos, con un alza de 2,8% respectivamente.

Por su parte, Alimentos y bebidas; y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles también quedaron arriba del índice general y marcaron un alza mensual de 2,2%, respectivamente.

En tanto, el INDEC difundirá el próximo jueves 12 de noviembre el IPC a nivel nacional de octubre de 2026. Los analistas privados esperan que se ubique por debajo del 2%.

Inflación CABA: qué pasó con los bienes y servicios en octubre

Durante el mes de octubre, tanto los Bienes como los Servicios registraron una suba de 1,9%. Según el informe, la dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras y, en menor medida, panificados y carnes), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los artículos para el cuidado personal.

En tanto, el de los Servicios reflejó principalmente los aumentos de los valores de los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida.

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