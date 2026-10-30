Los cambios desde noviembre para el Paseo del Bajo. (Foto: GCBA)

La Ciudad de Buenos Aires anunció un cambio clave en la circulación del Paseo del Bajo desde la semana que viene. A partir del lunes 2 de noviembre, los autos y vehículos livianos podrán utilizar la traza también de lunes a viernes, en el horario de 22 a 5.

La medida impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura junto a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) se implementará como una prueba piloto por 90 días.

El objetivo principal es aprovechar la capacidad ociosa de la autopista durante la noche —momento en que la circulación de camiones y micros disminuye considerablemente— y ofrecer una alternativa rápida para conectar el norte y el sur porteño.

Cuándo pueden circular los autos en el Paseo del Bajo

Con la incorporación del turno nocturno diario, el esquema de habilitación para tránsito general queda configurado de la siguiente manera:

Lunes a viernes: permitido únicamente de 22 a 5.

Fines de semana y feriados: habilitado desde el viernes a las 22 hasta el lunes a las 5 de forma corrida.

La prueba piloto en el Paseo del Bajo. Prensa GCBA

Cuánto cuesta el peaje y cuáles son los requisitos obligatorios

Para circular por la traza es necesario cumplir con las siguientes condiciones operativas:

TelePASE obligatorio: al igual que en la red de autopistas de la CABA, el cobro es automático. al igual que en la red de autopistas de la CABA, el cobro es automático.

Tarifa: a partir de noviembre, el valor del peaje para vehículos livianos será de $ 10.978,49 .

Velocidad máxima: límite fijado en 60 km/h .

Vehículos autorizados: automóviles, utilitarios y camionetas.

Prohibición estricta: las motos tienen prohibido el ingreso a la traza en cualquier horario por motivos de seguridad vial.

Cómo es el Paseo del Bajo y por qué es clave para aliviar el tránsito

El Paseo del Bajo cuenta con una extensión de 7,1 kilómetros (dos carriles más banquina por sentido) y conecta la Autopista Illia al norte con la Autopista Buenos Aires - La Plata y la Autopista 25 de Mayo al sur.

Diseñado originalmente para agilizar el transporte pesado y de larga distancia, la habilitación de fines de semana dispuesta en 2024 demostró un alto volumen de demanda: más de 4,5 millones de automóviles utilizaron el corredor durante los fines de semana en los últimos 30 meses, con un promedio de 35 mil vehículos por fin de semana. La nueva ventana nocturna busca replicar esta agilidad en la red vial céntrica durante los días hábiles.