La Embajada de China en la Argentina y Huawei le respondieron al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, luego de que el diplomático asegurara que las compañías chinas deben darle al gobierno de Beijing acceso a los datos que pasan por su tecnología y advirtiera. En un nuevo capítulo de la “guerra geopolítica” que tienen las potencias mundiales, Lamelas incluso fue más allá y consideró que el uso de tecnología china podría tener consecuencias para la llegada de inversiones a Vaca Muerta.

En ese marco, la representación diplomática china en Buenos Aires respondió con dureza y calificó las declaraciones de Lamelas como una “acusación infundada”.

La raíz de la nueva controversia está en las conversaciones entre la cooperativa eléctrica neuquina CALF (Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza) y Huawei para adquirir tecnología. La discusión escaló luego de que un directivo de la empresa asegurara que recibió mensajes de funcionarios de la Embajada estadounidense vinculados al convenio con la compañía china.

Durante su participación en el AmCham Energy Forum, Lamelas defendió la posición de Washington y vinculó la discusión tecnológica con la seguridad nacional .

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“La seguridad energética y de los datos es seguridad nacional de ambos países. Las empresas de Estados Unidos quieren entrar en Argentina y quieren garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza”, sostuvo.

El embajador fue más allá y apuntó directamente contra el gigante asiático, en el marco de su pelea geopolítica: “China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de Inteligencia Artificial”.

“Cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de IA, todo [está] controlado por el Partido Comunista Chino . Esto no vale”, afirmó Lamelas.

“China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de Inteligencia Artificial” Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en Argentina

Además, relacionó la utilización de tecnología china con el interés de empresas extranjeras por invertir en el sector energético argentino. “Tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta” , advirtió en lo que fue considerado un mensaje “extorsivo” o al menos “polémico” de parte de los empresarios que lo escucharon.

Según el representante de Donald Trump en el país, en Estados Unidos “no se puede comprar ni vender equipos de Huawei” y las compañías estadounidenses “no usan tecnología crítica de China” .

La respuesta de Huawei

Horas más tarde, Huawei rechazó las acusaciones y remarcó que es “una empresa 100% privada”, con presencia en la Argentina desde 2001, que opera bajo las leyes y regulaciones de cada uno de los países donde desarrolla sus actividades.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

“Desde su fundación en 1987, Huawei ha construido un historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos”, aseguró la compañía en un comunicado. También sostuvo que sus equipos y soluciones cumplen “con los más altos estándares internacionales” y son auditados de manera independiente.

“Desde su fundación en 1987, Huawei ha construido un historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos” Huawei

“Frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia”, planteó Huawei . La empresa destacó además que pertenece a sus propios empleados y que lleva 25 años en la Argentina acompañando “la conectividad y transformación digital del país, sus industrias y su sociedad”.

China también cruzó a Lamelas

En la misma línea fue el comunicado de la embajada china. “La acusación infundada del embajador estadounidense Lamelas en AmCham Energy Forum contra empresa china y gobierno chino es calumnia sin ningún fundamento. Viene generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado”, sostuvo la representación diplomática.

“El gobierno chino nunca pide ni pedirá a las empresas a proveer de, recolectar o archivar datos para el gobierno chino, violando las leyes locales” Embajada de China en Argentina

China rechazó que su goierno demande acceso a los datos administrados por sus compañías. “El gobierno chino nunca pide ni pedirá a las empresas a proveer de, recolectar o archivar datos para el gobierno chino, violando las leyes locales ”, afirmó la Embajada.

En el mismo comunicado, defendió a Huawei y aseguró que es “una de las empresas con mejor historial en ciberseguridad y seguridad de datos”. Además, destacó que la tecnológica se comprometió públicamente a aceptar auditorías y verificaciones de terceros.

Pelea por inversiones en Argentina

La Embajada también respondió a la advertencia de Lamelas sobre el posible impacto de la tecnología china en la llegada de capitales a Vaca Muerta.

Según la representación diplomática, la posición estadounidense está motivada por una “mentalidad de guerra fría” y las medidas que buscan excluir a determinadas compañías “no están en sintonía con la política argentina de apertura económica”.

“En particular, Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras. El proteccionismo no puede hacerle grande a Estados Unidos”, sostuvo. Washington DC busca contrarrestar la participación de China en sectores sensibles en Sudamérica, en especial los vinculados a minerales críticos o energía, luego de reconocer que el “patio trasero” latinoamericano estuvo fuera de sus prioridades de geopolítica.

“Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras” Embajada de China en Argentina

Los representantes del Gobierno de Xi Jinping exhortaron a los funcionarios estadounidenses a que “dejen de exagerar” lo que denominó la “amenaza china” y reclamó que Washington haga “más cosas reales a favor de la estabilidad y el desarrollo de la región”.

Qué pasó con CALF y Huawei

La disputa se originó a partir de un convenio entre CALF y Huawei que incluía soluciones de fibra óptica para brindar wifi en espacios públicos y grandes superficies, además de la integración con un datacenter propio y con la Municipalidad de Neuquén en el polo tecnológico.

La cooperativa denunció que, a raíz de ese acuerdo, recibió mensajes vinculados a una política estadounidense que podría restringir las visas de sus directivos.