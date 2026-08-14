ElEuro y dólar cotiza a 1.1549 USD este viernes, 14 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,17% en relación con el último día.

En la última semana, el euro frente al dólar descendió -0.11%, mientras que en el último año acumuló una variación positiva de 0.12%, indicando una leve corrección semanal dentro de un balance anual casi estable.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha sostenido en los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento en el valor frente a otras monedas.

Este aumento puede reflejar una mayor confianza en la economía local, así como factores externos que afectan la valorización del dólar. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su posible impacto en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y Dólar ha sido del 1.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.43%, que sugiere mayores variaciones y un entorno inestable a lo largo del último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.