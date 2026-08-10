La pulseada entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en el Senado está lejos de resolverse. Durante la última sesión por la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la interna tuvo su medición de poder. Las acusaciones del bloque libertario al equipo de la Vicepresidenta y la defensa peronista .

El jueves pasado el oficialismo recibió un revés en la Cámara Alta, si bien logró aprobar la propuesta de Federico Sturzenegger, tuvo que dejar fuera las principales iniciativas del proyecto: la modificación a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

La oposición a la Ley de extranjerización de la tierra y el timing político no fueron en favor del Gobierno. El 16 de julio, un día después de la victoria de la Selección argentina contra los ingleses, el Senado debía tratar por cuarta vez el proyecto del Ejecutivo.

Sin embargo, la victoria y la bandera desplegada por los jugadores hizo imposible políticamente sostener esa sesión. Por otra parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, echó por tierra ese día la negociación que Bullrich mantenía con los aliados para introducir cambios en la Ley de Tierras.

Otro hecho clave fue la pelea pública de Villarruel con Bullrich el día de la sesión. Si bien no es oficial quien difundió la conversación privada, salieron a la luz en la previa una serie de chats donde la presidenta del Senado exigía a la presidenta de bloque levantar la sesión con mensajes subidos de tono.

Aunque en un principio la relación se había retomado, según voces allegadas a la Vicepresidenta esto quedó de lado luego de que Bullrich la llamara “mamarracho” en una entrevista con TN antes de la sesión. Allí se cortó todo vínculo.

La rispidez se notó el último jueves, a pesar de la ausencia de Villarruel en el recinto debido al viaje internacional de Javier Milei . Por una parte, la Vice eligió apoyar el pedido de Anabel Fernández Sagasti para que el cuerpo pudiera decidir si estaba habilitada para votar a distancia debido a su situación médica. Esto, en medio de una votación reñida, recibió indignación libertaria.

Sin embargo, Bullrich obstaculizó la jugada y consiguió que el propio peronismo votara en favor de retirar el pedido de la senadora . “Le ganamos la pulseada a Villarruel”, celebró una voz cercana a la jefatura del bloque en diálogo con este medio.

La decisión radicó en la presunción de que el bloque Justicialista no insistiría en el voto a distancia porque eso podría repercutir en futuras votaciones

Sin embargo, desde el riñón de la Vicepresidenta aseguraron a El Cronista que la mandataria únicamente tomó la decisión de habilitar al cuerpo a votarlo y que no le planteaba en sí mismo una derrota. Asimismo, celebraron que la Ley de Tierras quede afuera. “ Ella estaba muy preocupada por eso, como cualquier argentino de bien ”, resumieron a este medio.

LLA apunta contra el núcleo político de Villarruel

La pulseada con Bullrich no terminó allí. El Cronista ya contó las acusaciones del bloque libertario contra el jefe de asesores de Villarruel, Mario Russo. En este sentido, la senadora libertaria Emilia Orozco realizó al inicio de la sesión una cuestión de privilegio contra el funcionario, al cual acusó de haber amenazado al prosecretario de bloque Cristian Larsen.

“L a cuestión de privilegio es Mario ‘Pato’ Russo, director general del cuerpo de asesores de este Senado y persona muy allegada a la presidente de esta Cámara ”, afirmó Orozco. En este sentido, la legisladora aseguró que el funcionario “amenazó” a Larsen al decirle que lo “tiraría por la ventana” cuando lo cruzase en los pasillos del Congreso.

“Este señor ya fue denunciado en 2022 por amenazas y agresión a una actual diputada nacional. Además, en entrevistas públicas afirmó que mataría a un liberal”, remarcó Orozco. Se trataría de una denuncia que hizo la diputada nacional Lillia Lemoine contra el entonces asesor de campaña libertaria.

Según informaron voces allegadas a la presidenta del bloque libertario, Bullrich ya habría acudido a declarar a la Justicia por la denuncia presentada contra Russo .

“Esa denuncia fue desestimada en menos de un mes”, aseguró una voz del círculo íntimo de Villarruel.

Desde el riñón de la Vicepresidenta respondieron que las acusaciones que se hacen contra Russo son “ tergiversaciones y mentiras ”. Asimismo, voces calificadas aseguraron que no fueron notificados de dicha denuncia y remarcaron que la conversación con Larsen no fue en esos términos. “ Tergiversaron las palabras, se va a ir viendo ahora ”, concluyeron.

Elecciones 2027: el plan político de Villarruel

La Vicepresidenta continúa así con su plan de diferenciación política del Gobierno nacional y acercamiento a distintos grupos dentro del cuerpo legislativo. Según pudo averiguar este medio, los senadores por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano ya estarían bajo el ala de Villarruel.

La Vicepresidenta no esconde sus intenciones de obtener una candidatura el próximo año, si bien no está claro a qué todavía. Mientras su equipo trabaja, voces como la de José Mayans en el Senado abogan por integrarla a un futuro armado político , pese a que su prédica no convence a otras partes del peronismo.

“Hablaron mal de la Vicepresidenta, o del secretario de la Vicepresidenta, qué democráticos”, afirmó el senador formoseño al abrir su alocución final antes de votar en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, once horas después de la cuestión de privilegio de Orozco.

En este sentido, Villarruel coquetea con un peronismo de derecha o nacionalista, sin terminar aún de ubicarse en ningún cuadrante.