Bullrich le gana una pulseada a Villarruel, que avanza con su propio armado en el Senado
La jefa del bloque libertario logró imponerse en una votación clave durante la última sesión, mientras la vicepresidenta profundiza su estrategia de diferenciación del Gobierno y suma aliados dentro de la Cámara Alta
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 10 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.