Tras darse a conocer el último dato de inflación que publicó el INDEC, los jubilados y pensionados ya pueden saber de cuánto será el aumento que recibirán con los haberes del mes de mayo 2026. Además, el quinto mes de año trae cambios en el cronograma de pagos de ANSES. A diferencia de abril, cuando los cobros comenzaron el día 10, este mes el calendario arranca el lunes 11 y se extiende con dos pausas obligadas: el 1° de mayo por el Día del Trabajador y el 25 por el aniversario de la Revolución de Mayo, ambas jornadas sin actividad bancaria ni atención en las oficinas del organismo previsional. El corrimiento es leve pero impacta en la planificación de los más de 4,5 millones de beneficiarios que dependen de esos pagos. El aumento está confirmado. En virtud del Decreto 274/2024, que estableció la fórmula de movilidad mensual automática, los haberes de mayo se ajustarán en un 3,38%, porcentaje que se desprende del índice de inflación (IPC) de marzo —3,4% según el INDEC— con un desfasaje de dos meses. Con ese incremento, la jubilación mínima pasará de $ 380.319,31 en abril a $ 393.174,10 en mayo. Si se mantiene el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene renovando mes a mes para los haberes más bajos, el ingreso total trepará hasta $463.174,10. Vale aclarar que el bono no integra el haber jubilatorio de manera permanente: se paga de forma complementaria y, en los casos en que el haber supera la mínima pero no alcanza el tope de $463.174,10, el refuerzo se abona de manera proporcional para cubrir esa diferencia. Quienes perciben ingresos por encima de ese umbral no acceden al beneficio. Para la jubilación máxima, el ajuste del 3,4% llevará el haber a aproximadamente $ 2.646.201,22. El ajuste también impacta en las prestaciones que toman la jubilación mínima como referencia. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, quedará en $ 314.539,28; sumado el bono, el total será de $384.539,28. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez, que representan el 70% de la mínima, se ubicarán en $ 275.221,87 y llegarán a $345.221,87 con el refuerzo. La Pensión para Madres de Siete Hijos equipara su valor a la jubilación mínima. La Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, se ajustará hasta $ 141.285,31 por menor. Como todos los meses, ANSES escalonará los pagos según la terminación del DNI. El segundo bloque también se ve afectado por el feriado del 25 de mayo, razón por la cual los pagos de DNI 2 y 3 se corren al martes 26. El cobro se acredita automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.